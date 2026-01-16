Economia Marii Britanii a crescut cu 0,3% în noiembrie, peste estimările pieţei, potrivit datelor publicate joi de Office for National Statistics, în timp ce economiştii chestionaţi de Reuters anticipaseră un avans de doar 0,1%, relatează Reuters.

ONS a anunţat că sectorul serviciilor a înregistrat o creştere de 0,3%, iar producţia industrială a avansat cu 1,1% în noiembrie, în timp ce sectorul construcţiilor a scăzut cu 1,3%, potrivit Reuters.

Lira sterlină a reacţionat limitat la publicarea datelor, fiind cotată la aproximativ 1,3433 dolari, conform Reuters.

Datele apar după ce economia britanică s-a contractat neaşteptat cu 0,1% în octombrie, declin pus pe seama efectelor unui atac cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover, care a afectat producţia, dar şi a incertitudinilor din rândul consumatorilor şi al mediului de afaceri înaintea prezentării Autumn Budget, relatează Reuters.

Jane Foley, şefa strategiei FX la Rabobank, a descris cifrele din noiembrie drept „o mare uşurare”, potrivit Reuters.

Ea a subliniat că revenirea sectorului manufacturier a fost mult mai puternică decât se anticipa şi că acest lucru ar fi putut avea efecte pozitive indirecte asupra comerţului cu amănuntul şi consumului, notează Reuters.

Perspectivele pentru 2026 sunt considerate mai favorabile, în special în contextul în care Bank of England este aşteptată să continue ciclul de reduceri ale dobânzilor, potrivit Reuters.

Sanjay Raja, economist-şef pentru Marea Britanie la Deutsche Bank, a declarat că PIB-ul ar urma să înregistreze o revenire puternică în primul trimestru din 2026, relatează Reuters.

Potrivit acestuia, datele din sondaje arată deja semne de îmbunătăţire, pe măsură ce efectele bugetului se estompează, iar piaţa muncii ar putea începe să se stabilizeze, conform Reuters.

Deutsche Bank estimează că ritmul anual de creştere economică în 2026 va fi uşor sub nivelul din 2025, evaluat la 1,1%, însă avansul trimestrial ar urma să se situeze în jur de 0,35% de la un trimestru la altul, notează Reuters.

Raja a avertizat totuşi că există riscuri de scădere pentru aceste prognoze, în special din cauza vulnerabilităţilor persistente de pe piaţa muncii, potrivit Reuters.