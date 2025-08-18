Economia Rusiei între „şomaj ascuns” şi deficit de forţă de muncă

Rusia se confruntă simultan cu două fenomene aparent contradictorii: rata oficială a şomajului se află la un minim istoric de 2,2%, însă numărul angajaţilor aflaţi în „şomaj ascuns” este în creştere rapidă, arată Business Insider, de la care relatăm cele ce urmează.

Preşedintele Vladimir Putin a recunoscut recent problema, explicând că tot mai mulţi lucrători sunt trecuţi în „perioade de inactivitate”, angajaţi cu jumătate de normă sau vizaţi de concedieri. Datele oficiale confirmă: 98.000 de persoane erau în această situaţie la începutul anului, iar cifra a ajuns la 199.000 la 8 august - aproape dublu.

Printre companiile afectate se află Avtovaz, cel mai mare producător auto din Rusia, care ia în calcul o săptămână de lucru de patru zile pentru cei peste 30.000 de angajaţi. Reduceri similare apar şi în transporturi, industrie grea şi comerţ. Un raport al băncii centrale din iulie arată că proporţia firmelor care intenţionează să reducă personalul a crescut de la 6,9% la 11,5% în doar şase luni, în special în retail şi auto.

Pe termen lung, economia rusă este presată de declinul demografic. Numărul naşterilor a coborât în 2024 la cel mai scăzut nivel din 1999, în timp ce războiul din Ucraina alimentează pierderi umane şi exodul tinerilor specialişti.

Deşi Kremlinul mizează pe mobilizarea resurselor interne, semnalele economice sunt tot mai slabe: PIB-ul a crescut cu doar 1,1% în al doilea trimestru, faţă de 4% în urmă cu un an, iar veniturile din petrol şi gaze au scăzut din cauza preţurilor reduse, conform sursei citate.

În plus, atacurile ucrainene cu drone şi măsurile de securitate asociate generează pene de internet frecvente, afectând plăţile electronice şi activitatea sectorului digital.

Putin a cerut guvernului să „reacţioneze la tendinţele în desfăşurare” pentru a evita „răcirea excesivă a economiei” - însă combinaţia dintre şomajul mascat, stagnare şi presiunea războiului sugerează o iarnă economică mai lungă decât cea a prognozelor oficiale.