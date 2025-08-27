English Version

Economia rusă a ajuns să funcţioneze aproape exclusiv prin îndatorare bancară, arată o amplă analiză pe sistemul bancar publicată ieri de cotidianul Kommersant, în condiţiile în care Kremlinul a dispus ca 40% din bugetul de stat să fie direcţionat către finanţarea războiului din Ucraina.

Conform datelor oficiale publicate de Banca Centrală a Rusiei, volumul total al creditelor corporative a atins, la finalul anului 2024, un nivel record de 87,8 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 890 de miliarde de euro (la un curs mediu estimat de 98,6 ruble pentru 1 euro). Este o creştere de 17,9% faţă de anul 2023 şi o dovadă clară că statul rus menţine în viaţă activitatea economică printr-un sistem profund dezechilibrat, unde creditele ţin loc de resurse, iar băncile înlocuiesc motorul real al economiei.

Una dintre cele mai afectate categorii este cea a întreprinderilor mici şi mijlocii, care au devenit complet dependente de creditare pentru a-şi susţine activitatea. Sursa citată arată că trendul de creditare început în anul 2021, când volumul împrumuturilor acordate IMM-urilor a fost de 10 trilioane de ruble, s-a intensificat iar în trei ani suma precedentă a crescut vertiginos până la 17,08 trilioane de ruble. Banca VTB, una dintre cele mai mari din Rusia, a acordat IMM-urilor credite în valoare de 3,6 trilioane de ruble, deservind peste 1,7 milioane companii mici şi mijlocii. La nivel naţional, în Rusia există 6,4 milioane de întreprinderi mici şi mijlocii, care asigură locuri de muncă pentru 29,5 milioane de persoane, adică aproape 40% din populaţia activă a ţării. Practic, aproape jumătate din forţa de muncă a Rusiei este în acest moment întreţinută artificial prin împrumuturile bancare contractate de companii.

Creditarea masivă nu se opreşte însă la IMM-uri. Proiectele strategice ale Kremlinului - fie ele din domeniul infrastructurii, industriei grele sau expansiunii teritoriale - sunt, de asemenea, alimentate de bănci. Un exemplu elocvent este implicarea masivă a VTB în finanţarea construcţiei centrului logistic Deng Xiaoping din Tatarstan, a terminalului de cărbune Suhodol, a unei fabrici chimice în Volgograd, a trei traulere şi a unor complexe rezidenţiale în Crimeea, Moscova şi Sankt Petersburg. Toate aceste iniţiative sunt realizate pe bază de datorie şi nu din fonduri proprii sau investiţii private sustenabile, ceea ce indică un model economic profund vulnerabil.

Pe fondul izolării internaţionale şi al sancţiunilor, Rusia îşi dezvoltă inclusiv teritoriile ocupate din Ucraina prin aceeaşi reţetă: bani împrumutaţi. Începând cu 2022, cele mai mari bănci ruseşti şi-au extins operaţiunile în regiunile ocupate Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson. VTB a deschis sucursale acolo şi oferă credite preferenţiale, cu dobânzi cu până la 10% sub rata pieţei. O primă creditare a fost finanţarea de 100 de milioane de ruble acordată companiei Melitopol Cherry, pentru reabilitarea unei livezi în regiunea Zaporojie, un gest aparent economic, dar cu profund simbol politic.

Aceeaşi dependenţă de împrumuturi se regăseşte şi în strategia de dezvoltare a Rutei Maritime a Nordului şi a regiunii arctice, în care guvernul rus vrea să implementeze, până în 2035, aproape 1000 de proiecte în valoare de peste 2 trilioane de ruble. Băncile ruseşti finanţează practic toate proiectele, de la spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară la modernizarea porturilor şi sprijinirea antreprenorilor locali din zonele îndepărtate ale Federaţiei Ruse. Aceste investiţii, deşi ambiţioase pe hârtie, sunt tot mai greu de susţinut într-un context economic în care statul este sufocat de cheltuieli militare, iar infuziile de capital sunt posibile doar prin noi şi noi credite.

Aşadar, economia rusă se prezintă, la nivel declarativ, ca fiind rezistentă şi dinamică, dar în realitate ea funcţionează ca un organism întreţinut artificial, în care circulaţia banilor nu este generată de creştere economică autentică, ci de un flux continuu de împrumuturi bancare. Fără o restructurare profundă, fără o reducere semnificativă a cheltuielilor militare şi fără atragerea de investiţii externe reale, acest model economic este condamnat să colapseze sub propria greutate. Cu un buget de stat militarizat şi o economie alimentată de datorii, Federaţia Rusă merge pe o linie subţire între aparenţă şi faliment.