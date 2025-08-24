Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Economia Spaniei accelerează: cea mai mare creştere din zona euro

T.B.
Internaţional / 24 august, 09:36

Economia Spaniei accelerează: cea mai mare creştere din zona euro

Spania continuă să fie motorul de creştere al zonei euro, cu un avans estimat al PIB-ului de 2,5% în 2025, depăşindu-şi rivalii europeni precum Franţa (0,6%), Germania (0%) şi Italia (0,7%), transmite CNBC.

În trimestrul al doilea, economia spaniolă a crescut cu 0,7%, peste aşteptările analiştilor şi peste ritmul din primele trei luni ale anului, conform sursei.

Potrivit ministrului spaniol de Finanţe, Carlos Cuerpo, succesul economiei este susţinut de consumul intern, investiţiile masive, turismul, imigraţia şi fondurile europene Next Generation EU, din care Spania a atras 163 miliarde de euro, transmite CNBC.

Aproximativ 70% din granturi - echivalentul a 55 miliarde de euro - au fost deja distribuite pentru proiecte strategice, inclusiv tranziţia energetică şi digitalizarea.

Turismul rămâne un sector-cheie, reprezentând circa 12% din PIB, dar creşterea economică este alimentată şi de serviciile non-turistice, exporturile de energie regenerabilă şi dezvoltarea industriei IT.

Imigraţia are un rol major în crearea de locuri de muncă: 90% din creşterea forţei de muncă din 2021 provine din migraţie, Spania urmând să primească aproape un milion de muncitori străini în următorii trei ani.

Costurile reduse ale energiei, obţinute prin investiţii masive în energie verde, atrag investitori internaţionali. Companii precum Arctech, CATL şi Stellantis au lansat proiecte majore în Spania, iar China pregăteşte investiţii de 11 miliarde de euro pentru 33 de proiecte noi până în 2025. Spania este acum al patrulea cel mai atractiv stat din UE pentru investiţii străine directe.

