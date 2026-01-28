Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ecuador denunţă încercarea unui agent ICE de a intra în consulatul din Minneapolis

O.S.
Internaţional / 28 ianuarie, 18:16

Ecuador denunţă încercarea unui agent ICE de a intra în consulatul din Minneapolis

Un agent al Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) al SUA a încercat marţi să intre în clădirea consulatului Ecuadorului din Minneapolis, dar a fost oprit de personalul diplomatic, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Quito. Incidentul a determinat Ecuadorul să transmită o notă de protest ambasadei SUA, iar agenţii nu au reuşit să pătrundă în incintă, conform News.ro.

Tentativa de intrare a determinat Ministerul de Externe de la Quito să trimită Ambasadei SUA o notă de protest prin care a cerut ca astfel de incidente să nu se mai repete. Ministerul a precizat că personalul consulatului a împiedicat accesul agentului ICE, asigurând astfel protecţia cetăţenilor ecuadorieni aflaţi în clădire în acel moment şi activând protocoalele de urgenţă pentru siguranţa acestora, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc în timpul unei operaţiuni de expulzare în masă desfăşurate de aproximativ 3.000 de agenţi ai Serviciului pentru Imigrare şi Control Vamal (ICE) şi ai Patrulei de Frontieră din SUA, trimişi în Minnesota la ordinul preşedintelui Donald Trump. Nici Departamentul de Stat, nici Departamentul pentru Securitate Internă, care supraveghează ICE şi Patrula de Frontieră, nu au oferit imediat un comentariu oficial cu privire la incident, conform News.ro.

Ministerul de Externe al Ecuadorului a oferit puţine detalii despre incident. Martorii oculari care lucrează în magazinele din apropierea consulatului au declarat că au observat agenţi de imigrare încercând să pătrundă în clădire, a relatat News.ro.

O femeie care a dorit să-şi păstreze anonimatul, invocând teama de represalii din partea guvernului federal, a declarat că a văzut agenţi urmărind două persoane pe stradă, care ulterior au intrat în consulat, iar agenţii au încercat să pătrundă după ele, fără succes. Potrivit unui tratat internaţional, ambasadele, consulatele şi alte complexe diplomatice sunt considerate teritoriu suveran al respectivei ţări şi beneficiază de imunitate diplomatică împotriva intrării neautorizate a agenţilor străini, subliniază News.ro.

Operaţiunea „Metro Surge”, campania administraţiei Trump de combatere a imigraţiei ilegale în Minneapolis, a fost marcată de incidente violente, inclusiv de împuşcarea mortală a doi cetăţeni americani de către agenţi federali, ceea ce a stârnit proteste îndelungate în oraş şi în alte părţi ale ţării. Presiunea politică pentru reducerea tensiunilor a crescut, iar şeful politicii de frontieră al lui Trump, Tom Homan, s-a întâlnit marţi cu primarul Minneapolis şi cu guvernatorul statului Minnesota pentru a încerca să dezamorseze criza şi să răspundă criticilor privind tactica şi impactul operaţiunii asupra comunităţii, conform News.ro.

