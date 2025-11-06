eJobs: Joburile din piaţă au crescut cu 11% înainte de Black Friday şi sărbători

Peste 25.000 de locuri de muncă noi au fost postate de la începutul lunii octombrie, în creştere cu 10% faţă de luna anterioară, potrivit datelor eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Evoluţia este determinată de intensificarea activităţii economice generate de campaniile de Black Friday şi de apropierea sărbătorilor de iarnă, perioade în care angajatorii îşi extind echipele pentru a face faţă cererii crescute.

„A început o perioadă în care numărul de opţiuni pentru candidaţi creşte, însă aceste locuri de muncă se adresează în special celor din segmentul entry-level, cu maximum doi ani de experienţă. Doar 10% dintre poziţiile postate sunt part-time şi mai puţin de 5% sezoniere”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales eJobs.

Cele mai mari creşteri de angajări s-au înregistrat în call-centere şi BPO (+80% faţă de septembrie), industria alimentară (+17%) şi servicii (+5%). În cifre absolute, este vorba despre 6.400 de joburi în call-centere, 3.300 în industria alimentară şi 3.400 în servicii. Alte domenii active sunt retailul, turismul şi transportul & logistica, în special în segmentul de curierat, retailul rămânând cel mai mare angajator, cu aproape 6.500 de poziţii disponibile.

„Angajatorii au nevoie de mai mulţi operatori în call-centere, lucrători comerciali, personal pentru depozite, restaurante şi unităţi de cazare, dar şi de şoferi şi livratori. Aceste joburi atrag atât tineri, cât şi candidaţi de peste 40 de ani, care pot obţine un loc de muncă mai rapid decât în alte perioade ale anului”, a adăugat Roxana Drăghici.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 2.800 de joburi pentru operatori call-center, 2.000 pentru curieri şi livratori, 2.600 pentru lucrători comerciali şi 2.400 pentru lucrători în depozit. Pe platforma iajobs.ro, dedicată candidaţilor fără studii superioare, sunt listate alte 2.000 de posturi în call-centere, 2.400 în depozite, 900 pentru livratori şi 500 pentru lucrători comerciali.

În ultima lună, ofertele din aceste domenii au atras aproximativ 900.000 de aplicări, cele mai multe în retail (355.000), servicii (130.000), call-center / BPO (121.000), turism (96.000), transport & curierat (90.000) şi industria alimentară (93.000). Majoritatea aplicanţilor provin din segmentul entry-level.

Conform datelor Salario, comparatorul salarial eJobs, salariul mediu net este de 4.000 lei/lună pentru curieri, 3.800 lei pentru lucrători comerciali, 3.500 lei pentru lucrători în depozit, 4.300 lei în industria alimentară şi 4.100 lei în turism. În oraşele mari - Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi - salariile pot fi cu 40-50% mai mari, mai ales pentru posturile care implică ture de weekend.

În total, platformele eJobs.ro şi iajobs.ro cumulează în prezent peste 32.000 de locuri de muncă active.