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Electrica a atras fonduri nerambursabile de 4,9 milioane lei pentru stocare de energie la Vulturu

T.B.
Piaţa de Capital / 26 iunie, 18:43

Electrica a atras fonduri nerambursabile de 4,9 milioane lei pentru stocare de energie la Vulturu

Electrica a atras finanţări europene nerambursabile de aproape 4,9 milioane lei, prin Fondul pentru Modernizare, pentru construirea unei capacităţi de stocare la CEF Vulturu, informează compania printr-un comunicat transmis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti.

"Electrică anunţă acţionarii şi investitorii asupra faptul că a atras finanţări europene nerambursabile de aproximativ 4,9 milioane RON prin Fondul pentru Modernizare pentru proiectul "Construirea unei capacităţi de stocare energie electrică în baterii, instalaţii aferente, posturi de transformare, reţele electrice interne, instalaţia de racordare, împrejmuire şi drumuri de acces pentru CEF Vulturu", care se va realiza în comună Vulturu, judeţul Vrancea, în cadrul apelului de proiecte Program Fondul pentru modernizare - Program cheie 1: SRE şi stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice şi sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie şi pentru realizarea de capacităţi de stocare a energiei electrice", se menţionează în comunicat.

Capacitatea instalată de stocare de energie electrică din acest proiect este de circa 22 MWh, iar valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 25,3 milioane lei fără TVA, din care valoarea fondurilor nerambursabile este de aproximativ 4,9 milioane lei.

"Atragerea acestei finanţări confirmă capacitatea Electrica de a transformă oportunităţile de finanţare europeană în investiţii concrete care accelerează modernizarea infrastructurii energetice. Dezvoltarea capacităţilor de stocare reprezintă un element esenţial al strategiei noastre de creştere, deoarece contribuie la integrarea eficientă a producţiei din surse regenerabile, creşte flexibilitatea sistemului energetic şi consolidează securitatea alimentării cu energie. Continuăm să valorificăm instrumentele europene disponibile pentru a susţine un portofoliu de investiţii cu impact pe termen lung, în beneficiul companiei, al acţionarilor şi al sistemului energetic din România", a declarat directorul general al Electrica, Alexandru Chiriţă, citat în comunicat.

Acesta este al treilea proiect prin care Electrica accesează fonduri nerambursabile pentru producţie şi stocare de energie electrică. Anterior, în 25 octombrie 2023, compania a obţinut finanţare pentru proiectul fotovoltaic Satu Mare 2, dezvoltat de filiala Sunwind Energy SRL, cu o capacitate instalată de aproximativ 27 MWp, deja finalizat. De asemenea, fonduri nerambursabile au fost accesate şi pentru proiectul BESS Fântânele dezvoltat de Electrica, cu o capacitate de stocare de 69,93 MWh, care urmează să fie finalizat în cursul acestui an.

Fondul pentru Modernizare este un instrument de finanţare al Uniunii Europene care sprijină investiţiile şi reformele necesare pentru modernizarea sectorului energetic şi atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene, contribuind la tranziţia verde, creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

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