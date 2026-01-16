Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Electro-Alfa International a anunţat intenţia de a se lista la BVB

S.E.
Piaţa de Capital / 16 ianuarie, 14:16

Sursa foto: Electro-Alfa International

Sursa foto: Electro-Alfa International

Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, a relatat sursa citată.

„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluţia companiei şi confirm maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilităţi integrate şi o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori Bucureşti ne va permite să accelerăm investiţiile, să ne consolidăm prezenţa pe pieţele externe şi să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienţilor, angajaţilor şi viitorilor noştri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Electro-Alfa International, în comunicat.

Conform sursei citate, Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piaţă estimată de 32,49% în 2024, şi are o experienţă de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluţii pentru infrastructura energetică şi industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare şi producţie la instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă, acoperind întregul lanţ de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă şi medie tensiune, precum şi în proiecte EPC (inginerie, achiziţie si construcţie) complexe, a informat comunicatul de presă. Societatea dispune de patru unităţi de producţie moderne în Botoşani, cu o suprafaţă de peste 25.000 mp, şi a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură şi industrie, inclusiv prin parteneriate internaţionale, potrivit sursei citate.

Pentru sfârşitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 de milioane RON, EBITDA de peste 100 de milioane RON şi un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informaţii financiare estimate, neauditate şi nerevizuite, a transmis comunicatul.

În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, faţă de 435,8 de milioane RON în 2023 şi 259,2 de milioane RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creştere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022-2024, conform sursei citate. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 de milioane RON, în creştere faţa de anii anteriori: 20 de milioane RON în 2022 şi 37,8 de milioane RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 de milioane RON în anul 2024, comparativ cu 51,6de milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creştere de 48,7%) şi 31,4 de milioane RON în anul 2022, evoluţie susţinută atât de creşterea volumelor pe segmentul de producţie de echipamente electrice, cât şi de extinderea activităţii de servicii EPC, inclusiv pe pieţele externe, potrivit sursei citate.

Oferta prevede distribuirea acţiunilor către investitori instituţionali şi investitori de retail, conform comunicatului. Lansarea ofertei este condiţionată de aprobarea Prospectului de către ASF şi de îndeplinirea tuturor cerinţelor legale şi corporative aplicabile, a mai informat comunicatul de presă, care a subliniat că acţionariatul Societăţii este deţinut în proporţie de 80% de Gheorghe Ciubotaru şi 20% de Electro-Alfa Management.

