Electro-Alfa şi-a anunţat intenţia de listare la BVB

George Marinescu
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 19 ianuarie

Electro-Alfa şi-a anunţat intenţia de listare la BVB

Reprezentanţii companiei susţin că listarea va duce la accelerarea investiţiilor şi promit o politică atractivă privind dividendele

Electro-Alfa International, unul dintre cei mai importanţi jucători români din industria echipamentelor electrice şi a proiectelor energetice integrate, a făcut pasul decisiv spre piaţa de capital şi a anunţat oficial, în cadrul unei conferinţe de presă, intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti, printr-o majorare de capital social care ar putea duce la un free-float de aproximativ 35%. Mişcarea marchează o etapă de maturitate pentru un grup antreprenorial cu peste trei decenii de istorie, construit integral cu capital românesc, care a ajuns să joace un rol strategic în infrastructura energetică naţională şi regională.

„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluţia companiei şi confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilităţi integrate şi o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori Bucureşti ne va permite să accelerăm investiţiile, să ne consolidăm prezenţa pe pieţele externe şi să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienţilor, angajaţilor şi viitorilor noştri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Electro-Alfa International.

Listarea Electro-Alfa la BVB va fi realizată printr-o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, fondurile atrase urmând să intre exclusiv în companie, fără componentă de vânzare secundară. Oferta va fi structurată pentru investitori instituţionali şi investitori de retail, după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar ulterior finalizării operaţiunii societatea va solicita admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, iar dimensiunea pachetului a fost gândită inclusiv din perspectiva unei potenţiale includeri viitoare în indicele BET.

Anunţul vine într-un moment de forţă pentru grupul Electro-Alfa. Pentru anul financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei şi un profit brut de aproximativ 100 milioane lei, pe baza unor date estimate, neauditate şi nerevizuite. Performanţa confirmă o dinamică accelerată de creştere: în 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane lei şi un profit net de 57,4 milioane lei, faţă de 435,8 milioane lei în 2023 şi 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creştere de peste 58% în perioada 2022-2024.

EBITDA a urcat la 76,7 milioane lei în 2024, de la 51,6 milioane lei în 2023 şi 31,4 milioane lei în 2022, reflectând atât creşterea volumelor de producţie, cât şi extinderea activităţilor de tip EPC, inclusiv pe pieţele externe.

Electro-Alfa International este pilonul central al grupului şi unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piaţă estimată la 32,49% în 2024. Compania operează un model „one-stop-shop”, acoperind întreg lanţul de valoare, de la proiectare şi producţie la instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă, atât pentru echipamente de joasă şi medie tensiune, cât şi pentru proiecte EPC complexe. Grupul dispune de patru unităţi de producţie moderne în Botoşani, cu o suprafaţă totală de peste 25.000 metri pătraţi, un centru propriu de cercetare-dezvoltare şi colaborează cu peste 500 de clienţi la nivel naţional şi internaţional.

Portofoliul de contracte aflate în derulare depăşeşte 145 milioane euro şi acoperă sectoare strategice precum energia, transporturile, rafinarea, infrastructura de irigaţii şi cea feroviară. Printre proiectele majore se numără modernizarea tehnologică a rafinăriei Petrobrazi, livrările pentru infrastructura electrică a Autostrăzii Moldovei A7, reabilitarea staţiilor de transformare din reţeaua naţională şi lucrări ample de modernizare a infrastructurii în judeţe precum Mehedinţi şi Giurgiu. În paralel, compania este implicată activ în proiecte de parcuri fotovoltaice, staţii electrice şi unităţi de stocare a energiei, un segment aflat într-o expansiune accelerată în România.

Strategia Electro-Alfa pentru perioada 2026-2030 vizează consolidarea pe pieţele existente din energie şi infrastructură, extinderea în Uniunea Europeană, fără a neglija Ucraina şi Republica Moldova, precum şi intensificarea fuziunilor şi achiziţiilor. „Avem nevoie să integrăm specialişti şi expertiză, iar cel mai rapid mod este prin integrarea altor companii sau realizarea de joint-venture-uri”, a explicat George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, care a mai arătat că societatea investeşte inclusiv în digitalizare, dezvoltând soluţii software şi agenţi AI pentru creşterea eficienţei proceselor interne.

Cu aproximativ 590 de angajaţi la nivel de grup şi o bază industrială solidă, Electro-Alfa îşi propune ca listarea la Bursa de Valori Bucureşti să devină un accelerator al dezvoltării. Compania intenţionează să promoveze, potrivit fondatorului său, „o politică de dividende extrem de atrăgătoare”, într-un context în care rezultatele financiare arată o creştere constantă şi consecventă. Listarea Electro-Alfa la BVB nu este doar un eveniment de piaţă, ci un semnal puternic privind capacitatea capitalului antreprenorial românesc de a construi companii industriale competitive, cu ambiţii regionale şi un rol esenţial în securitatea energetică şi infrastructura viitorului.

raobooks.com

