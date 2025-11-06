Electroputere VFU Paşcani câştigă din nou în faţa STB pentru contractul de tramvaie din Bucureşti

Electroputere VFU Paşcani, parte a grupului GRAMPET, a obţinut a treia decizie favorabilă de la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) în procedura de atribuire a contractului pentru furnizarea de tramvaie destinate transportului public din Bucureşti. Aceasta urmează o serie de decizii anterioare, care au confirmat că furnizorul din Rusia inclus în oferta iniţială poate fi înlocuit legal fără a afecta validitatea procedurii de achiziţie. În urma acestei decizii, STB a fost obligată să continue procedura şi să semneze contractul cu Electroputere VFU Paşcani.