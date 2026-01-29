Elena Rîbakina a învins-o pe Jessica Pegula şi s-a calificat în finala la Australian Open

Finala Openului Australiei din 2026 va fi o reeditare a celei din 2023, după ce jucătoarea kazahă Elena Rîbakina a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 7-6 [7], joi, la Melbourne, şi o va înfrunta pe Arina Sabalenka pentru titlu, potrivit news.ro.

Rîbakina, locul 5 mondial, s-a impus după o oră şi 40 de minute.

Ea va viza o a doua victorie în carieră la un turneu de Grand Slam, după cea de la Wimbledon din 2022.

Rîbakina va juca a doua sa finală la Melbourne, după cea pierdută în 2023... împotriva jucătoarei din Belarus.