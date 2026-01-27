Elgini Tour îşi dublează din nou afacerile şi pregăteşte extinderea externă. 2025, un an „excepţional” pentru compania de turism

Elgini Tour, unul dintre jucătorii cu o creştere accelerată din industria de turism din România, marchează în 2025 un nou prag strategic: compania reuşeşte pentru al doilea an consecutiv să îşi dubleze cifra de afaceri faţă de anul precedent, după ce şi în 2024 raportase o evoluţie semnificativă. Ritmul de dezvoltare susţinut confirmă repoziţionarea Elgini Tour ca un actor relevant la nivel naţional şi pregăteşte terenul pentru o extindere regională.

„2025 este, fără exagerare, un an excepţional pentru Elgini Tour. Creşterea accelerată nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii construite în timp, bazate pe extindere controlată, investiţii în oameni şi diversificarea portofoliului de servicii”, declară Lucian Zaharia, directorul comercial.

Reţea naţională extinsă şi echipă în creştere

În prezent, Elgini Tour operează o reţea extinsă de sedii la nivel naţional, consolidându-şi prezenţa în marile centre urbane. Compania deţine două sedii în Bucureşti, două în Ploieşti şi două în Constanţa, fiind de asemenea prezentă în Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Braşov şi Târgu Mureş. Cea mai recentă deschidere este la Craiova, oraş considerat strategic pentru acoperirea regiunii Olteniei şi pentru accesul la un nou bazin de clienţi.

Această expansiune teritorială a fost susţinută de o creştere accelerată a echipei, Elgini Tour ajungând în prezent la aproximativ 50 de agenţi de turism. Managementul companiei subliniază că investiţia în resursa umană a fost esenţială pentru menţinerea calităţii serviciilor într-un context de creştere rapidă.

„Ne-am concentrat nu doar pe deschiderea de sedii, ci şi pe formarea unei echipe solide, capabile să gestioneze volume tot mai mari de clienţi şi cerinţe tot mai sofisticate”, explică Lucian Zaharia, directorul comercial.

Context favorabil şi strategie de creştere

Evoluţia Elgini Tour vine într-un context în care piaţa de turism din România îşi continuă revenirea şi consolidarea, pe fondul creşterii apetitului pentru călătorii externe, dar şi al diversificării ofertelor turistice interne. Compania a mizat pe adaptabilitate, digitalizare şi pe construirea unor relaţii solide cu partenerii, ceea ce a permis scalarea rapidă a businessului.

Dublarea cifrei de afaceri în 2025 confirmă nu doar cererea crescută, ci şi capacitatea operaţională a companiei de a susţine un astfel de ritm, într-o industrie caracterizată prin sezonalitate şi presiune pe marje.

Extinderea externă, „inevitabilă”

Privind spre viitor, Elgini Tour ia în calcul extinderea dincolo de graniţele României. Potrivit conducerii, pieţele din proximitatea ţării reprezintă o oportunitate naturală de dezvoltare.

„Există un potenţial real în ţările din proximitatea României. Extinderea externă este, în opinia noastră, inevitabilă, însă va fi făcută etapizat şi prudent, în linie cu filosofia noastră de creştere sustenabilă”, afirmă reprezentantul companiei.

În paralel, compania analizează şi posibilitatea unor achiziţii pe plan local, vizând agenţii de turism medii sau mari, cu istoric şi portofolii consolidate. O astfel de strategie ar putea accelera extinderea şi ar permite integrarea rapidă a unor echipe şi baze de clienţi existente.

Un jucător în plină consolidare

Prin combinaţia dintre creştere organică, extindere teritorială şi potenţiale achiziţii, Elgini Tour se poziţionează ca un jucător aflat într-o etapă de consolidare accelerată. Dacă ritmul din 2024-2025 va fi menţinut, compania ar putea deveni, în următorii ani, unul dintre polii importanţi ai pieţei de turism din România dar si pe plan regional.

„Obiectivul nostru nu este doar creşterea rapidă, ci construirea unei companii solide, capabile să reziste şi să se dezvolte pe termen lung”, concluzionează Lucian Zaharia.

(C)