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Eli Lilly and Company îl numeşte pe Sebastian Iovan în funcţia de General Manager pentru Romania Cluster

A.M.
Companii / 30 iunie, 11:52

Eli Lilly and Company îl numeşte pe Sebastian Iovan în funcţia de General Manager pentru Romania Cluster

Eli Lilly and Company a anunţat numirea lui Sebastian Iovan în funcţia de General Manager pentru Romania Cluster, poziţie din care va coordona, începând cu data de 1 iulie 2026, activitatea comercială, medicală şi operaţională a companiei pe pieţele din România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Sunt onorat să preiau acest rol şi să mă alătur unei organizaţii performante, axate pe inovaţie şi grijă pentru pacienţi. Pentru noi, România este o piaţă relevantă, cu potenţial, iar prioritatea va fi să îmbunătăţim accesul pacienţilor la terapii inovatoare, să consolidăm parteneriatele existente şi să susţinem dezvoltarea echipei. Am încredere că, pornind de la fundaţia solidă construită de Attila, vom genera un impact pozitiv pentru pacienţii din România”, a declarat Sebastian Iovan.

Noul manager preia funcţia de la Attila Fejer, care a condus Eli Lilly România timp de 11 ani, dintre care ultimul an şi în rolul de Cluster Manager, informează sursa menţionată. Attila Fejer va ocupa începând cu data de 1 iulie funcţia de Senior Director, International Value & Access în cadrul companiei, urmând să coordoneze proiecte strategice internaţionale destinate extinderii accesului la terapii inovatoare pe plan global, conform documentului.

Rezultatele obţinute anterior de Sebastian Iovan în China au fost esenţiale pentru consolidarea strategiei companiei într-un context extern complex, confirmă conducerea regională a grupului farmaceutic, transmite sursa citată.

„Sebastian a avut o contribuţie remarcabilă asupra activităţii Lilly în China, în ultimii ani. În calitate de lider al diviziei PRA China, a jucat un rol esenţial în consolidarea strategiei şi a capacităţilor organizaţiei în domeniul accesului la tratamente, în avansarea principalelor priorităţi de business şi în sprijinirea companiei pentru a naviga un context extern complex şi în continuă schimbare”, a declarat Elias Khalil, Preşedinte şi Director General al Lilly Italy Hub.

„Grija pentru pacienţi stă la baza întregii mele cariere: de la pregătirea mea ca medic, până la cei 11 ani petrecuţi la conducerea Eli Lilly România, dintre care unul, ultimul, şi în rolul de Cluster Manager. Sunt profund recunoscător că, alături de o întreagă echipă de profesionişti excepţionali, am reuşit să facem fiecare soluţie inovatoare lansată de Lilly la nivel global accesibilă pacienţilor români. Sunt, de asemenea, încrezător că vasta experienţă internaţională a lui Sebastian, precum şi angajamentul său constant de a îmbunătăţi viaţa”, a afirmat Attila Fejer, potrivit comunicatului transmis de companie.

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