Eliminarea vizelor ar putea creşte cu 40% numărul turiştilor ruşi în China

Programul pilot prin care China va elimina vizele pentru cetăţenii ruşi ar putea duce la o creştere de 30-40% a călătoriilor în scop turistic şi de afaceri, estimează Asociaţia Tur-operatorilor din Rusia (ATOR), citată de Bloomberg, de la care relatăm cele ce urmează.

Măsura va intra în vigoare la 15 septembrie, potrivit anunţului Ministerului chinez al Afacerilor Externe. „Aspectele legate de vize au rămas o frână. Călătoriile spre China devin la fel de accesibile ca şi cele spre Turcia şi Orientul Mijlociu”, a declarat Artur Muradyan, vicepreşedinte ATOR.

În 2024, numărul vizitelor turiştilor ruşi în China s-a dublat la 1,6 milioane, faţă de 734.000 în anul anterior, arată datele Biroului chinez de turism de la Moscova.

Decizia vine în contextul întâlnirii de marţi dintre preşedintele Chinei, Xi Jinping, şi omologul său rus, Vladimir Putin, când au fost semnate peste 20 de acorduri bilaterale, de la energie până la inteligenţă artificială, conform sursei citate.

China extinde treptat programele de călătorii fără viză, în încercarea de a stimula turismul şi consumul intern. Din această vară, cetăţenii din Uzbekistan şi Azerbaidjan beneficiază deja de astfel de facilităţi.