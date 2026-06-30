eMAG consemnează o creştere cu 26% a comenzilor de aparate de aer condiţionat

Comenzile pentru produsele destinate confortului termic pe platforma eMAG au înregistrat o creştere de 26% în săptămâna dinaintea primului cod roşu de caniculă din această vară, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Protecţiile solare pentru geamurile locuinţelor raportează cea mai mare evoluţie din această categorie, volumul solicitărilor fiind de trei ori mai mare faţă de intervalul corespunzător din 2025, informează sursa citată.

Aparatele de aer condiţionat din clasa energetică A++ şi cu o capacitate de 9.000-12.000 BTU cumulează cele mai multe opţiuni din partea cumpărătorilor, transmite comerciantul online.

Vânzările de ventilatoare au urmat, de asemenea, o traiectorie ascendentă, cu un plus de 69% în raport cu aceeaşi săptămână din anul precedent, notează documentul oficial.

Achiziţiile pentru amenajarea curţilor indică un avans de 25% la umbrele de grădină şi de 24% la piscine, conform datelor centralizate de companie.

„În perioadele de caniculă observăm că oamenii caută produse care pot fi livrate rapid, dar vedem, totodată, un interes crescut pentru produse eficiente energetic. Investiţia iniţială este analizată şi prin prisma costurilor de utilizare pe termen lung”, declară Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria şi Ungaria.

O pondere de 10% din totalul comenzilor din această perioadă a fost achitată prin intermediul serviciului MyWallet, arată statistica oficială.

Acest indicator reflectă o creştere de aproape 3 puncte procentuale faţă de anul trecut, conform sursei menţionate.

Cele mai multe tranzacţii au fost efectuate de utilizatori din Bucureşti, Cluj, Ilfov, Timiş şi Prahova, transmite retailerul.