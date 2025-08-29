eMAG: Creştere de 10% la comenzile pentru şcoală, aproape 50.000 de articole vândute în august

Campania Back to School de pe eMAG a generat în primele trei săptămâni din august aproape 50.000 de comenzi de rechizite şi articole pentru şcoală, în creştere cu 10% faţă de anul trecut, potrivit datelor companiei.

Cele mai căutate produse au fost caietele, ghiozdanele, seturile de pictură şi penarele, urmate de instrumente de scris, truse de geometrie şi plastilină. Creta, hărţile şi globurile pământeşti completează topul, în timp ce manualele şi materialele auxiliare au consemnat o creştere de peste 30%. În paralel, părinţii au comandat şi laptopuri, tablete, smartwatch-uri şi mobilier pentru camera copiilor.

Şi articolele vestimentare au fost vizate: tricourile pentru copii au înregistrat un avans de 25%, iar încălţămintea - în special pantofii sport - a crescut cu 38%.

Potrivit companiei, peste 10.000 de produse beneficiază de reduceri de până la 20% în campaniile SmartDeals, MultiDeals şi ElectroWeekend, de la rechizite şi uniforme la laptopuri şi tablete.

Un alt trend marcat este creşterea plăţilor flexibile prin My Wallet. În august, 11% din comenzile achitate în rate au vizat articole pentru şcoală, de trei ori mai multe decât anul trecut. În topul achiziţiilor pe credit se află laptopurile, tabletele, smartwatch-urile, ghiozdanele, mobilierul şi instrumentele muzicale.

Cele mai multe comenzi au venit din regiunile cu centre universitare şi licee de top: Bucureşti-Ilfov, Cluj, Iaşi, Timiş, Constanţa şi Braşov.