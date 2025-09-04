Emil Boc cere reforma administrativă şi reducerea a circa 1.000 de primării

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a are nevoie urgentă de o reformă administrativ-teritorială şi că actuala majoritate formată din patru partide pro-europene ar trebui să valorifice „fereastra de oportunitate politică” pentru a o realiza, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.

„Aproximativ 1.000 de primării ar fi restructurate, regândite, zonele metropolitane reaşezate. Ar aduce în primul rând beneficii pentru funcţionarea administraţiei, pentru absorbţia banilor, pentru implementarea proiectelor, ca să nu mai vorbim şi de economiile financiare aferente”, a afirmat Boc.

Fostul premier a dat exemplul Poloniei, care a redus numărul de voievodate de la 46 la 16 şi a devenit campioana absorbţiei de fonduri europene.

El a precizat că sunt două direcţii posibile: înfiinţarea regiunilor, care ar necesita revizuirea Constituţiei, şi comasarea comunelor, ce ar putea fi realizată prin lege, conform sursei citate.

În 2011, guvernul condus de Emil Boc a încercat să implementeze o nouă organizare administrativă, dar proiectul a fost blocat din cauza dezacordurilor din coaliţia de guvernare.