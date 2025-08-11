Emmanuel Macron: Planul Israelului pentru Gaza este un dezastru anunţat

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a-şi intensifica operaţiunea militară în Gaza, numindu-le un „dezastru anunţat” şi propunând formarea unei coaliţii internaţionale sub mandat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru stabilizarea Gazei, potrivit Reuters, de la care precizăm următoarele.

Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, o decizie care extinde operaţiunile militare în teritoriul palestinian devastat şi care a atras critici puternice atât pe plan intern, cât şi internaţional.

„Anunţul cabinetului israelian privind extinderea operaţiunilor sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi pentru reocupare anunţă un dezastru de o gravitate fără precedent şi o mişcare spre un război fără sfârşit”, a declarat Macron, în remarci transmise de biroul său către jurnalişti.

„Ostaticii israelieni şi locuitorii din Gaza vor continua să fie principalele victime ale acestei strategii”, a adăugat Macron.