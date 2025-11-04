Empower Tech revine pe 18 noiembrie la Bucureşti, cu o nouă ediţie dedicată femeilor din tech şi business

Evenimentul Empower Tech 2025 are loc pe 18 noiembrie, la NORD Events Center by Globalworth, aducând împreună femei-lider din companii de top, mentori şi profesionişti din domeniile tehnologiei şi afacerilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

După succesul primei ediţii, Empower Tech revine cu o nouă serie de conferinţe, sesiuni de mentorat, workshopuri şi activităţi de networking, menite să sprijine şi să promoveze leadershipul feminin. Ediţia din acest an reuneşte peste 500 de participanţi şi o reţea de parteneri strategici precum Allianz Services Romania, BCR, Deloitte Technology Delivery Center, Microsoft, MHP Romania, Stefanini şi Vodafone.

„Empower Tech este despre comunitate, curaj şi încrederea că putem reconfigura viitorul. Ne dorim ca fiecare participant să simtă că aparţine unei generaţii care schimbă regulile jocului”, a declarat Roxana Sluser, Senior Project Manager Empower Tech.

Evenimentul include paneluri cu femei-lider din România şi Europa, sesiuni de mentorat oferite de Trend Consult Group şi BCR, workshopuri despre leadership şi schimbare, precum şi o zonă de expoziţie şi networking.

Organizatorii subliniază că Empower Tech îşi propune să devină „o platformă de referinţă pentru sprijinirea şi promovarea femeilor din tech şi business”, contribuind la construirea unei industrii mai incluzive şi inovatoare.