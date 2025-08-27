Endava şi ICUB testează soluţii AI pentru digitalizarea arheologiei la Şcoala de Vară de la Sultana-Malu Roşu

Endava şi Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (ICUB) au continuat colaborarea în cadrul Şcolii de Vară „De la Robotică la Arheologie”, unde elevi ai Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” au testat aplicaţii AI pentru digitizarea arhivelor, reconstituirea artefactelor şi identificarea scheletelor, conform unui comunicat emis redacţiei. Programul s-a desfăşurat la situl arheologic Sultana-Malu Roşu (Călăraşi), între 30 iulie - 3 august.

Dacă în 2024 accentul a fost pus pe analiza profilelor arheologice şi reconstruirea 3D a ceramicii, ediţia din acest an a vizat soluţii pentru procesarea arhivelor istorice nestructurate, recunoaşterea fragmentelor osoase şi integrarea datelor provenite din hărţi, fotografii, imagini satelitare şi note de teren.

Un punct central a fost prezentarea Gen-AI Assistant pentru arheologi, capabil să clasifice artefacte, să facă predicţii contextuale şi să sprijine cercetătorii în analiza volumelor mari de date. Totodată, elevii au experimentat prototipuri de curăţare automată a ceramicii, inspirate din sistemele industriale de spălare.

„Arheologia se bazează pe o cantitate imensă de date, adesea fragmentate şi greu de integrat. Cu ajutorul tehnologiilor AI putem conecta informaţiile din caietele de teren, fotografii, imagini satelitare şi date geo-spaţiale, obţinând o imagine mai completă a trecutului”, a declarat Miron Stratan, consultant Endava.

„Colaborarea cu Endava aduce o contribuţie esenţială nu doar tehnologic, ci şi educaţional, creând o interfaţă concretă între elevi şi profesionişti din IT şi arheologie”, a adăugat Cătălin Lazăr, reprezentant ICUB.

Parteneriatul va continua prin testarea şi validarea soluţiilor dezvoltate în proiecte europene şi internaţionale, cu obiectivul de a transforma arheologia românească într-un model de inovaţie interdisciplinară.