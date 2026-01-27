ENTERSOFTONE: Soluţii Next-Gen pentru afaceri în era digitală

BITSoftware şi SoftOne România fuzionează oficial şi devin ENTERSOFTONE, un furnizor de referinţă de soluţii software pentru afaceri în Grecia şi în regiunea Europei de Sud-Est, conform unui comunicat de presă.

Fuziunea, iniţiată în decembrie 2024, a finalizat procesul de integrare al celor două companii, creând o organizaţie cu o strategie unificată şi angajamentul de a răspunde constant nevoilor companiilor în era digitală, se arată în comunicat. Noua entitate valorifică expertiza şi inovaţia aduse de ambele companii şi investeşte în produse noi, tehnologii avansate şi achiziţii strategice pentru a deveni lider regional, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Un element central al strategiei ENTERSOFTONE este integrarea Inteligenţei Artificiale în soluţiile oferite şi în operaţiunile interne, cu scopul de a transforma modul în care companiile îşi desfăşoară activitatea, se arată în comunicat.

CEO al ENTERSOFTONE, Antonis Kotzamanidis, a declarat că ENTERSOFTONE nu este doar o fuziune, ci o alianţă strategică care deschide un nou capitol pe piaţa de software pentru afaceri din Europa de Sud-Est. Ne concentrăm pe inovaţie, angajaţi şi parteneri pentru a ajuta companiile să se adapteze şi să prospere în era digitală, conform comunicatului.

ENTERSOFTONE se poziţionează astfel ca un furnizor complet de soluţii de tip Next-Gen Business Software, menţinând în acelaşi timp o reţea solidă de parteneri şi clienţi în întreaga regiune, se adaugă în comunicat.