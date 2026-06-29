Epidemia de Ebola s-a extins în cea de-a patra provincie din RDC

Epidemia de Ebola, care a cauzat până în prezent 360 de decese din 1.274 de persoane infectate, s-a extins în cea de-a patra provincie din Republica Democratică Congo (RDC), întreaga parte nord-estică a acestei ţări africane, unde trăiesc aproximativ 15 milioane de oameni, fiind de acum afectată, informează Agerpres.

RDC a declarat ce-a de-a 17-a epidemie de Ebola de pe teritoriul său în data de 15 mai. Boala, care provoacă o febră hemoragică adeseori mortală, este cauzată de tulpina virală Bundibugyo, pentru care nu există deocamdată nici vaccin, nici tratamente omologate.

Studii clinice ar trebui să înceapă în zilele următoare, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care a emis o alertă sanitară de importanţă internaţională.

Epicentrul crizei sanitare, a cărei amploare este în continuare dificil de evaluat, se află în Ituri, o provincie izolată din nord-estul RDC. În acea regiune sunt concentrate cel mai mare număr de cazuri de infectare (1.165) şi de decese (301), potrivit celui mai recent bilanţ, publicat duminică de autorităţile sanitare congoleze. Oamenii de ştiinţă şi asociaţiile umanitare estimează însă că datele oficiale sunt, fără îndoială, subestimate.

Până în prezent, trei provincii congoleze erau afectate: Ituri (frontalieră cu Uganda şi Sudanul de Sud), Nord-Kivu şi Sud-Kivu. Douăzeci de cazuri, inclusiv două decese, au fost înregistrate în Uganda.

Haut-Uele a devenit de acum cea de-a patra provincie congoleză care este afectată de Ebola. Regiunea, învecinată cu Ituri, este frontalieră cu Sudanul de Sud, precum şi cu Republica Centrafricană.

Potrivit unei surse de la Institutul Naţional de Cercetare Biomedicală (INRB), o persoană infectată a călătorit din Ituri în Haut-Uele, aducând astfel un caz 'de import' în acea regiune. O sursă similară a precizat că persoana bolnavă a decedat.

Autorităţile sanitare încearcă să cerceteze lanţul de transmitere virală şi să identifice foarte probabilele persoane de contact. În numeroase cazuri, boala a fost transmisă în timpul unor ritualuri funerare. Cadavrul unei victime de Ebola rămâne foarte contagios.

De mai multe săptămâni, lucrătorii umanitari trimişi pe teren încearcă, în pofida unei puternice neîncrederi a populaţiei, să organizeze în zonele infectate înmormântări care respectă măsurile sanitare stricte, pentru a elimina orice contact uman cu cadavrele persoanelor decedate.

În RDC, precum şi în alte ţări din Africa, ritualurile funerare durează adeseori mai multe zile. Familiile îndoliate şi rudele ating de obicei trupul defunctului în timpul ceremoniilor.

Incidente au fost semnalate în ultimele săptămâni în mai multe centre medicale, în special cauzate de membrii furioşi din comunităţile infectate veniţi să solicite eliberarea cadavrelor rudelor lor.

Ripostă dificilă

Provincia Haut-Uele prezintă aceleaşi caracteristici ca şi Ituri: sunt teritorii situate la graniţa mai multor ţări şi sunt bogate în aur, aceste două elemente combinate transformându-le în zone de schimburi şi de tranzit intens, ceea ce favorizează răspândirea virusului.

Aceste regiuni sunt afectate, de asemenea, de violenţele grupărilor armate. În Ituri, masacrele sunt comise cu regularitate de aproximativ zece ani încoace, săvârşite de miliţii comunitare sau de gruparea armată ADF, afiliată organizaţiei teroriste Stat Islamic.

Membrii AFD au făcut recent incursiuni în provincia Haut-Uele, afectată şi de violenţele comise de grupări armate venite din ţări vecine. Contextul insecurităţii în care epidemia de Ebola continuă să se răspândească reprezintă o dificultate majoră pentru trimiterea în teritoriu a ripostei sanitare, ce a fost lansată cu întârziere.

Lucrătorii umanitari şi oamenii de ştiinţă afirmă că autorităţile sanitare au întârziat detectarea virusului. Potrivit unor elemente ale anchetelor epidemiologice, rămase încă neconfirmate, primele decese suspecte ar data din luna ianuarie.

În Ituri, eforturile sanitare au fost consolidate recent, însă structurilor de sănătate, care funcţionează adeseori cu puţine mijloace într-o ţară aflată printre cele mai sărace din lume, le lipsesc încă echipamente şi materiale de bază, cum ar fi kituri de protecţie şi clor.

Centrele de tratare a Ebola amenajate în colaborare cu echipe de la OMS şi mai multe ONG-uri sunt deja saturate, cu o rată de ocupare de peste 138%, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Până în prezent, 78 de lucrători sanitari au fost infectaţi, iar 18 dintre ei au decedat.

Experţii şi autorităţile sanitare afirmă că, la peste şase săptămâni după declararea oficială a epidemiei, perioada de maxim a acesteia nu a fost încă atinsă, iar criza sanitară ar putea să dureze între şase luni şi un an.

Ebola, care se transmite prin contact cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, a ucis peste 15.000 de oameni în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani. Cea mai gravă epidemie de Ebola din RDC a omorât aproape 2.300 de persoane, din 3.500 de bolnavi confirmaţi, între 2018 şi 2020.