eToro: AI cloud, apărare şi quantum computing, domeniile preferate ale investitorilor individuali

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 17:45

Sursa foto: Unsplash

Cele mai importante teme de investiţii în rândul investitorilor individuali globali în 2025 au fost centrele de date AI, apărarea europeană şi quantum computing, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, eToro a analizat ce companii au înregistrat cea mai mare schimbare proporţională în numărul de deţinători de la un an la altul, analizând în acelaşi timp şi cele mai deţinute 10 acţiuni de pe platformă pentru a identifica temele cheie care au atras atenţia investitorilor individuali în 2025.

Furnizorul de infrastructură AI Nebius Group a condus lista „celor mai mari creşteri” cu o majorare de 328% a numărului de deţinători pe platforma eToro în 2025, a relatat comunicatul. Oracle, de asemenea un actor cheie în această industrie, s-a clasat pe locul al treilea, cu o creştere de 228% a numărului de deţinători de la an la an, potrivit sursei citate. În ciuda discuţiilor despre o eventuală "bulă AI”, datele eToro sugerează că interesul investitorilor individuali pentru acest sector nu a scăzut, a informat eToro.

Acţiunile importante din domeniul AI, precum Nvidia, care este cea mai deţinută acţiune de pe platformă, au încheiat anul cu 21% mai mulţi deţinători, în timp ce Meta, un lider în tehnologia AI, a înregistrat o creştere de 19% a numărului de deţinători, conform sursei amintite.

Apărarea europeană este o altă temă care a dominat lista celor mai mari creşteri, a amintit comunicatul. Având în vedere că Uniunea Europeană a propus în acest an un plan de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, patru companii europene din domeniul apărării au intrat în clasament: Leonardo (locul 4, +209%), Thales (locul 7, +167%), Rheinmetall (locul 8, +165%) şi BAE Systems (locul 10, +141%), a subliniat eToro.

„Investitorii individuali rămân constructivi în ceea ce priveşte AI, dar 2025 arată o rotaţie clară în cadrul temei. După o creştere determinată de cipuri în anii precedenţi, atenţia investitorilor s-a îndreptat către infrastructura şi factorii care facilitează implementarea AI, companii precum Nebius Group şi Oracle, alimentată de creşterea masivă a investiţiilor în centrele de date din întreaga lume, care au atins 61 de miliarde de dolari în 2025, potrivit S&P Global. Datele sugerează că, în ciuda preocupărilor legate de evaluare, investitorii diferenţiază din ce în ce mai mult între expunerea speculativă la AI şi afacerile cu o vizibilitate mai clară a veniturilor şi avantaje în ceea ce priveşte capitalului alocat. Acţiunile europene din domeniul apărării au câştigat, de asemenea, avânt şi sunt tratate din ce în ce mai mult ca o alocare structurală în portofolii, pe măsură ce tensiunile geopolitice remodelează oportunităţile de piaţă pe termen lung. Combinaţia dintre o direcţie politică mai clară şi programele de cheltuieli multianuale a îmbunătăţit vizibilitatea veniturilor pentru acest sector. Companii precum Thales, Rheinmetall, Leonardo şi BAE Systems au beneficiat de contracte multianuale lucrative, reducând ciclicitatea şi susţinând argumentele de investiţii pentru investitorii pe termen lung”, a declarat Lale Akoner, strateg pentru piaţă globală la eToro, în comunicat.

Investitorii individuali au manifestat, de asemenea, un interes crescut pentru sectorul în plină dezvoltare al quantum computing, a transmis comunicatul. Producătorii de calculatoare cuantice IonQ (+169%) şi D- Wave Quantum (+149%) s-au clasat pe locul 6 şi, respectiv, pe locul 9, a subliniat sursa citată. Deşi nu se află în top 10, Rigetti Computing a înregistrat, de asemenea, o creştere de 138% a numărului de deţinători, clasându-se pe locul 11, conform comunicatului de presă.

„Perspectivele sectorului calculatoarelor cuantice s-au îmbunătăţit pentru 2025. Deşi sectorul este încă unul cu risc ridicat şi de termen lung, contractele câştigate, precum cel al Rigetti, care a anunţat comenzi de achiziţie istorice, inclusiv un contract de 5,8 milioane de dolari cu Forţele Aeriene ale SUA, au contribuit la stabilizarea evaluărilor din sector. Investitorii individuali par din ce în ce mai dispuşi să aloce în mod selectiv fonduri pentru tehnologiile de ultimă generaţie, unde fundamentele, mai degrabă decât hype-ul, încep să determine performanţa”, a adăugat Lale Akoner, în sursa amintită.

În plus faţă de aceste teme, UnitedHealth şi Hims & Hers Health au fost două dintre cele mai populare acţiuni pe eToro anul trecut, numărul deţinătorilor lor crescând cu 273% şi, respectiv, 197%, conform celor relatate în comunicat. Acţiunile din sectorul sănătăţii nu au fost doar cumpărate, ci şi vândute de mulţi, lista „celor mai mari scăderi” din 2025 fiind condusă de TransMedics Group (scădere de 60% a numărului de deţinători), Ulta Beauty (-53%) şi ZEPP Health (-40%), a transmis sursa citată. Toate trei au înregistrat creşteri semnificative ale preţului acţiunilor pe parcursul anului: 95% pentru TransMedics, 39% pentru Ulta, dar mai ales 936% pentru ZEPP Health, a informat eToro.

Investitorii individuali din ţara noastră au reacţionat similar cu omologii lor globali, dar au preferat producătorul chinez de vehicule electrice Nio în detrimentul Tesla, a transmis sursa citată. Nvidia a urcat de pe locul 3 la sfârşitul anului 2024 pe locul 1 la sfârşitul anului 2025 în clasamentul celor mai deţinute acţiuni. Tesla, pe de altă parte, a coborât de pe locul 1 pe locul 3, a relatat eToro. Ascensiunea AI a impulsionat atât Amazon cât şi Meta, în timp ce unicornul românesc UiPath a coborât şi mai mult, până pe locul 7, conform comunicatului de presă.

Analizând cele mai mari creşteri ale acţiunilor, investitorii individuali români au manifestat un interes susţinut pentru sectorul tehnologic în 2025, cu TSMC, Nvidia, Meta şi producătorul de memorie Micron pe listă, potrivit eToro. Netflix a fost acţiunea al cărei număr de deţinători români a crescut cel mai mult, cu 25%. În afara sectorului de tehnologie, PepsiCo şi Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, au fost cele care au înregistrat cea mai mare creştere a numărului de deţinători români în 2025, conform sursei citate.

În ceea ce priveşte acţiunile care au înregistrat scăderi, am observat o reducere a poziţiilor în companii de tehnologie precum Crowdstrike (27%), Samsung (27%) şi Airbnb (26%), potrivit comunicatului.

„Investitorii individuali români au arătat că tehnologia, împreună cu inteligenţa artificială, au fost principalele domenii de interes în 2025. Inteligenţa artificială rămâne tema principală, dar observăm o creştere a interesului investitorilor pentru domeniul mai larg al producătorilor de cipuri de siliciu, precum TSMC, şi al companiilor de tehnologie producătoare de cipuri, precum ASML. Netflix a înregistrat cel mai mare procentaj în ceea ce priveşte câştigarea de noi investitori, demonstrând că românii adoră serialele TV, acordând în acelaşi timp atenţie situaţiei financiare a companiei şi planurilor sale de expansiune, ceea ce s-a tradus în investiţii. Investitorii români şi-au redus participaţiile în CrowdStrike şi Samsung, printre altele, probabil pentru a-şi încasa profiturile după creşterea acţiunilor, dar şi evaluările ridicate, constrângerile legate de reglementare sau încetinirea profiturilor ar fi putut declanşa vânzările. Privind dintr-o perspectivă mai largă, investitorii individuali români încă încearcă să profite de progresele din sectorul AI şi tehnologie în 2026, dar au o abordare mai largă a fenomenului, dincolo de acţiunile Celor 7 Magnifici, care rămân în top 10 cele mai deţinute acţiuni pe platforma eToro”, a concluzionat Bogdan Maioreanu, analist de piaţă eToro România, în comunicat.

