eToro: Bitcoin scade după numirea lui Kevin Warsh în Fed

Bitcoin a scăzut la niveluri nemaiîntâlnite din aprilie 2025, pe fondul aversiunii faţă de risc care continuă să afecteze pieţele cripto, conform unui comunicat de presă eToro remis redacţiei. În ultimele trei zile, poziţii lungi pe contracte futures perpetue pe bitcoin în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari au fost lichidate, accelerând scăderea preţului până la 74.500 de dolari, adaugă comunicatul. ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat ieşiri de 1,49 miliarde de dolari săptămâna trecută, inclusiv 817,8 milioane de dolari într-o singură zi şi au marcat a patra zi cu cele mai mari ieşiri de la lansarea ETF-urilor de tip spot, se adaugă în comunicat. Altcoin-urile au fost de asemenea afectate, capitalizarea totală a pieţei excluzând bitcoin scăzând cu 11% până la 1,02 trilioane de dolari, potrivit comunicatului.

Pieţele digeră şi numirea lui Kevin Warsh în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, subliniază sursa amintită, considerată o alegere mai agresivă în raport cu ceilalţi candidaţi. Comunicatul evidenţiază că Warsh a criticat relaxarea cantitativă, considerând-o un instrument care favorizează „Wall Street” în detrimentul „Main Street”. În această săptămână, investitorii vor urmări datele privind salariile din sectorul non-agricol şi rata şomajului, care ar putea provoca o volatilitate suplimentară, conform comunicatului de presă. De asemenea, oficiali ai Casei Albe se întâlnesc cu reprezentanţi ai industriei cripto şi ai băncilor pentru a ajunge la un acord privind permisiunea furnizorilor de servicii digitale de a plăti dobânzi pentru deţinerile de stablecoin şi pentru a avansa proiectul de lege al Comisiei pentru Bănci a Senatului privind structura pieţei criptoactive, subliniază comunicatul.

eToro transmite prin intermediul comunicatului că pe piaţa cripto, $HYPE, tokenul nativ al bursei Hyperliquid, a înregistrat o creştere de 39% săptămâna trecută, datorită volumului mare de tranzacţii şi mecanismului său deflaţionist de răscumpărare. În Statele Unite, Comisia pentru Agricultură a Senatului a promovat proiectul de lege privind structura pieţei criptoactive, aducând bitcoin şi alte criptomonede sub competenţa Comisiei pentru Pieţe Futures de mărfuri, adaugă sursa menţionată. Adoptarea finală a proiectului necesită combinarea cu versiunea Comisiei pentru Bănci, proces întârziat de dezacorduri legate de plata dobânzilor pentru stablecoins. Întâlnirea de astăzi între Casa Albă şi reprezentanţii industriei urmăreşte găsirea unui compromis pentru a avansa legislaţia cripto, potrivit comunicatului de presă.