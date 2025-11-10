eToro: Bitcoin urcă peste 100.000 de dolari, sprijinit de progresele politice din SUA

Bitcoin se redresează peste pragul de 100.000 de dolari, după ce Senatul SUA a făcut progrese importante pentru a pune capăt blocajului guvernamental ajuns în a 40-a zi - cel mai lung din istoria ţării, potrivit unei analize realizate de Simon Peters, analist eToro pentru piaţa criptoactivelor.

„Bitcoin s-a redresat de la pragul de suport de 100.000 de dolari şi se tranzacţionează acum la 106.200 de dolari, pe măsură ce Senatul SUA face progrese în direcţia încheierii blocajului guvernamental”, explică Peters.

Potrivit analistului, indicele Crypto "Fear and Greed” - un indicator al sentimentului investitorilor faţă de piaţa cripto - „a înregistrat o creştere în weekend, după ce a atins cel mai scăzut nivel de la începutul lunii aprilie”. În timp ce Senatul a adoptat acordul privind bugetul, Camera Reprezentanţilor nu a votat încă proiectul de lege final.

„Dacă proiectul va fi aprobat rapid, multe servicii guvernamentale vor fi reluate, ceea ce ar contribui la reducerea riscului şi a incertitudinii pe pieţe, precum şi la revenirea lichidităţilor în economie, deoarece sute de mii de angajaţi federali îşi vor primi salariile restante”, notează Simon Peters.

În funcţie de cât de repede se va încheia blocajul, există posibilitatea publicării datelor privind inflaţia şi preţurile de consum în această săptămână, ceea ce ar putea „aduce un plus de optimism pieţelor” şi „determina o creştere a preţurilor”.

„Pieţele au fost zguduite în ultimele săptămâni de comentariile preşedintelui Fed, Jerome Powell, care a afirmat că o reducere a ratelor dobânzilor la următoarea şedinţă din decembrie nu este o certitudine. Cu toate acestea, o inflaţie mai scăzută decât aşteptările ar putea începe să încline balanţa în cealaltă direcţie”, subliniază Peters.

Printre criptomonedele cu cele mai mari creşteri săptămâna trecută se numără $ICP, care a urcat cu 90%, datorită lansării platformei Caffeine AI de către fundaţia DFINITY. „Această platformă permite crearea de aplicaţii descentralizate fără a fi necesară codarea şi ar putea atrage mai mulţi dezvoltatori în ecosistemul ICP”, explică analistul.

De asemenea, $ZEC a atins pentru scurt timp 750 de dolari, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2018, „pe fondul revenirii criptoactivelor care asigură confidenţialitate şi al speculaţiilor privind o apreciere suplimentară”.

Într-un context de reglementare tot mai clar, Banca Angliei a publicat un document de consultare privind stablecoins sistemice denominate în lire sterline, care ar putea fi utilizate pentru plăţi cu amănuntul şi decontări la scară mare.

Potrivit instituţiei, emitenţii acestor monede vor putea deţine până la 60% din activele de garantare în titluri de stat britanice pe termen scurt, iar restul de 40% va fi păstrat în conturi neremunerate la banca centrală - o măsură care „asigură o răscumpărare robustă şi încrederea publicului, chiar şi în condiţii de stres”.

Documentul precizează că regimul propus nu se aplică stablecoins utilizate pentru scopuri nesistemice, cum ar fi tranzacţiile cu criptoactive, acestea urmând să fie supravegheate de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA).

Consultarea publică este deschisă până la 10 februarie 2026, urmând ca regulile finale să fie publicate mai târziu în acelaşi an, când vor fi stabilite cerinţele detaliate pentru monedele stabile sistemice.