Euro Vial Residence achiziţionează domeniul Clos des Colombes din 23 August - Olimp

Euro Vial Residence a achiziţionat domeniul Clos des Colombes din 23 August - Olimp într-o tranzacţie de 1,5 milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, domeniul Clos des Colombes se întinde pe o suprafaţă de şase hectare şi reprezintă una dintre cele mai renumite podgorii de pe litoralul românesc, tradiţia cultivării viţei de vie întinzându-se pe o perioadă de peste 45 de ani, dintre care ultimii 20 de ani sub coordonarea antreprenoarei de origine franceză Anne Marie Rosenberg, care a cumpărat domeniul în 2002. Aici sunt produse în prezent aproximativ 18.000 sticle anual, vinurile Clos des Colombes câştigând mai multe premii naţionale şi internaţionale.

Adiţional podgoriei, care se întinde pe patru din cele şase hectare, domeniul mai include o cramă, un restaurant cu aproximativ 100 de locuri - care a fost declarat cel mai bun restaurant regional din Dobrogea în 2019 de către ghidul Gault Millau, precum şi mai multe unităţi de cazare.

"Zona Olimp se va dezvolta semnificativ pe termen mediu şi are toate premisele pentru crearea unui model diferit de turism, cu proiecte integrate, cu spaţii verzi ample şi diferite opţiuni de petrecere a timpului liber. Am cumpărat Clos des Colombes deoarece se integrează foarte bine în tot acest tablou şi am început deja investiţiile în extinderea şi modernizarea cramei, a restaurantului şi domeniului, care vrem să devină o destinaţie gastronomică şi turistică în sine pentru zona de sud a litoralului", declarat Virgil Lixadru, managing partner Euro Vial Residence.

Olimp se prefigurează a fi un nou pol de dezvoltare imobiliară şi hotelieră, în prezent fiind anunţate şi în lucru proiecte imobiliare care vor atrage investiţii estimate la câteva sute de milioane de euro.

Euro Vial Residence a finalizat până în prezent două proiecte rezidenţiale în Mamaia - Sea ON şi Lake ON, cu un total de 568 de apartamente, şi Forest ON, în zona Băneasa din Bucureşti, cu 36 de apartamente, în urma unor investiţii cumulate de aproximativ 45 de milioane de euro, se menţionează în comunicat.