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Euronews: Australia şi Vanuatu semnează un acord de securitate care interzice bazele militare străine

A.M.
Internaţional / 29 iunie, 09:59

Euronews: Australia şi Vanuatu semnează un acord de securitate care interzice bazele militare străine

Australia şi Vanuatu semnează luni un parteneriat economic şi de securitate extins prin care se interzice înfiinţarea oricărei baze militare străine pe teritoriul statului insular, informează Euronews.

Documentul, denumit Acordul Nakamal, intervine pe fondul rivalităţii strategice dintre China şi aliaţii Statelor Unite ale Americii în regiunea Pacificului de Sud, conform sursei citate.

„Acest tratat oferă certitudine Australiei că nu va exista nicio bază militară străină”, declară prim-ministrul Anthony Albanese în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Canberra, menţionează Euronews.

„Ca ţară, am trecut un act în parlament pentru a nu permite ca nicio militarizare să fie utilizată pentru infrastructura noastră critică”, adaugă premierul din Vanuatu, Jotham Napat, conform sursei citate.

Tratatul stipulează recunoaşterea Australiei ca principal partener istoric al Vanuatu în domeniul ordinii publice şi prevede cooperarea intensificată în securitate cibernetică, servicii de informaţii şi echipamente maritime. Iniţiativa vizează contracararea extinderii influenţei chineze, în condiţiile în care Beijingul a finanţat anterior proiecte majore de infrastructură locală şi a stabilit legături cu forţele de poliţie din Vanuatu în ultimii ani. Analiştii externi notează însă că tradiţia de nealiniere a statului insular va menţine active relaţiile economice cu ambele puteri globale, mai adaugă sursa menţionată.

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