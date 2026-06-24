Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Euronews: Inteligenţa artificială Mythos a Anthropic descoperă falii în sistemele secrete ale Statelor Unite

A.M.
Internaţional / 24 iunie, 17:40

Euronews: Inteligenţa artificială Mythos a Anthropic descoperă falii în sistemele secrete ale Statelor Unite

Modelul de inteligenţă artificială Mythos, dezvoltat de compania Anthropic, a permis detectarea unor falii informatice în sisteme extrem de sensibile ale Guvernului american în timpul unui exerciţiu de testare, declară un oficial de la Washington, relatează Euronews.

Sistemul a descoperit sute de vulnerabilităţi în doar câteva ore, însă nu a putut să le şi exploateze în acest interval de timp, potrivit sursei citate.

Testele au fost efectuate în cadrul unei iniţiative a Anthropic numită Project Glasswing, care reuneşte întreprinderi tehnologice cu scopul de a proteja programele informatice critice de consecinţele grave pe care modelele avansate de AI le pot reprezenta la adresa securităţii naţionale şi economiei, conform Euronews.

Senatorul democrat Mark Warner a evocat succint aceste teste în cadrul unei audieri în Congres, citând date de la directorul National Security Agency (NSA) şi Comandamentul Cibernetic american, generalul Joshua Rudd: „Acest instrument a penetrat aproape toate sistemele noastre clasificate, nu în săptămâni, ci în câteva ore”, informează sursa citată.

În pofida acestei colaborări, tensiunile au crescut între firma californiană şi administraţia Trump. Anthropic şi-a exprimat îngrijorarea faţă de utilizarea tehnologiei sale de către armata americană, în timp ce autorităţile au declanşat demersuri pentru a restrânge folosirea anumitor modele, notează Euronews.

Recent, administraţia a emis o directivă prin care ordona Anthropic să împiedice cetăţenii străini să folosească modelele cele mai recente, Fable 5 şi Mythos 5. Această măsură a intervenit la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a semnat un decret ce stabileşte un cadru de examinare federală a riscurilor AI înainte de lansarea publică. Anthropic a dezactivat aceste modele pentru toţi clienţii săi pentru a se conforma textului, deşi consideră decizia guvernamentală ca fiind nejustificată de nivelul real de risc, potrivit sursei menţionate.

Peste 100 de experţi în securitate cibernetică şi şefi de companii, inclusiv de la Adobe şi Nvidia, au cerut Executivului american să ridice restricţiile. Semnatarii avertizează că măsura ar putea avantaja adversarii geopolitici ai Statelor Unite, privând companiile americane de cele mai bune instrumente de audit defensiv în timp ce alte state progresează rapid în domeniu, mai adaugă Euronews.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb