Eurostat: România, prin statele UE cu cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în luna iunie

Lucrările de construcţii au scăzut uşor în Uniunea Europeană, în luna iunie 2025, comparativ cu luna mai 2025, însă România este printre ţările membre cu cel mai puternic avans al lucrărilor de construcţii, de la o lună la alta, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcţii au scăzut cu 0,8% în zona euro şi cu 0,5% în UE în luna iunie 2025, comparativ cu luna mai. Cu toate acestea, în rândul statelor membre UE, cele mai importante creşteri au fost înregistrate în Slovacia (5,3%), România (4,5%) şi Polonia (3,2%). În cazul României, creşterea de 4,5% din luna iunie 2025 vine după un declin de 0,2% în luna mai, conform sursei.

De asemenea, în ritm anual, luna iunie 2025, comparativ cu luna iunie 2024, lucrările de construcţii au crescut cu 1,7% în zona euro şi cu 1,9% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz România este printre ţările membre cu cel mai puternic avans al lucrărilor de construcţii (7,1%), creşteri mai mari în UE fiind înregistrate doar în Spania (31,4%), Cehia (14%), Slovacia (9,8%) şi Slovenia (9,3%), arată datele Eurostat.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, raportat la luna iunie 2024, în iunie, anul curent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, pe total cu 8,8%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+39,3%), lucrările de construcţii noi (+5%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+4,6%).

De asemenea, în funcţie de tipul construcţiilor, cele inginereşti s-au majorat cu 12%, clădirile rezidenţiale, cu 10%, iar clădirile nerezidenţiale, cu 1,5%.

Conform INS, ca serie ajustată, în iunie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 5,4%, în comparaţie cu aceeaşi lună din anul precedent. În funcţie de elementele de structură, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 35,1%, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 4,3% şi lucrările de construcţii noi - cu 1,9%.

În acelaşi interval de referinţă, pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la construcţiile inginereşti (+9,9%) şi la clădirile rezidenţiale (+9,5%). La polul opus se află clădirile nerezidenţiale, cu o scădere de 0,3%.

De la o lună la alta (mai - iunie 2025), lucrările de construcţii au consemnat creşteri atât la serie brută (+14,5%), cât şi ca serie ajustată (+4,4%).