Eurovision România: 101 piese au intrat în Selecţia Naţională 2026

La ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale pentru a reprezenta România la Eurovision au fost incluse 101 piese. Conform regulamentului SN 2026, preselecţia pieselor participante la concurs va avea loc joi, 5 februarie, iar în 6 februarie vor fi anunţaţi semifinaliştii, potrivit news.ro.

Campania de înscrieri pentru Selecţia Naţională (SN) s-a încheiat luni, compozitorii având la dispoziţie aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

A doua etapă a Selecţiei Naţionale se va desfăşura în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”: timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial.

Pe 12 februarie, vor fi anunţaţi cei zece finalişti calificaţi în ultimul act al competiţiei.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecţiei Naţionale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru si Andreea Darie, doi interpreţi hipoacuzici cu experienţă în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR şi interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experienţă în domeniu.

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro.

Pentru orice clarificări sau informaţii suplimentare, ne puteţi trimite mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorţii au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiţie de şapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).