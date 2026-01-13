Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Eurovision: România va concura în a doua semifinală, în 14 mai

S.B.
Miscellanea / 13 ianuarie, 14:23

Eurovision: România va concura în a doua semifinală, în 14 mai

România va participa la cea de-a doua semifinală a Eurovision, conform tragerii la sorţi care a avut loc luni, la Primăria din Viena, potrivit news.ro.

În aceeaşi zi vor concura şi reprezentanţii din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia.

Reprezentantul Israelului va urca pe scenă în prima semifinală, din 12 mai, începând cu ora 21:00 (19:00 GMT), alături de cei din Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croaţia, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova şi Grecia.

Punctele acordate de jurii vor fi combinate cu rezultatele votului publicului pentru a determina cele zece melodii calificate în fiecare semifinală.

Aceste 20 de melodii se vor alătura piesei preselectate a Austriei, câştigătoarea de anul trecut, care va participa automat la finala din 16 mai.

Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie vor merge direct în finală, fără a trece prin selecţia semifinalelor, datorită statutului lor de principali contribuitori financiari.

În apropierea celei de-a 70-a aniversări, concursul Eurovision este afectat de cel mai important boicot din istoria sa, legat de participarea Israelului, ţară acuzată de unii participanţi că a manipulat sistemul de vot al publicului în cadrul concursului din 2025 şi că a încălcat libertatea presei în războiul din Gaza.

Posturile de televiziune din Spania, Irlanda, Islanda, Olanda şi Slovenia şi-au anunţat astfel retragerea.

Eliminate în 2022, juriile profesionale vor reveni în semifinale cu comisii mai mari şi mai diversificate, incluzând în special juraţi tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani.

Austria va găzdui ediţia din 2026 la Viena, graţie artistului JJ, care a câştigat la Basel, în Elveţia, în 2025.

