evomag extinde segmentul de livrare rapidă

evomag anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că îşi diversifică opţiunile de livrare prin introducerea serviciului de livrare în aceeaşi zi, disponibil pentru comenzile din Bucureşti şi Ilfov. Potrivit sursei citate: „Măsura este parte dintr-o strategie amplă de optimizare a experienţei post-comandă şi vine ca răspuns direct la cererea tot mai mare a clienţilor pentru timpi de livrare reduşi şi soluţii adaptate ritmului lor de viaţă”.

„Observăm o tendinţă clară în rândul clienţilor noştri: dorinţa de a primi produsele cât mai repede, dar şi în condiţii de cost optim şi predictibilitate a livrării. Livrarea în aceeaşi zi este un răspuns concret la această cerere, gândit pentru a aduce flexibilitate maximă şi pentru a acoperi situaţiile în care timpul de aşteptare este un factor decisiv în finalizarea comenzii. Este o soluţie care completează perfect serviciile de livrare rapidă deja existente, dar care vine şi cu un avantaj competitiv important: suntem singurul magazin online de electronice şi electrocasnice din România care poate livra în aceeaşi zi, inclusiv produse mai mari şi mai grele decât cele eligibile prin platformele de tip „instant delivery”. În plus, am calibrat acest serviciu astfel încât să fie funcţional şi în perioadele cu volum ridicat de comenzi, precum sezonul de toamnă şi perioada sărbătorilor, când timpii de procesare şi livrare pot fi afectaţi la nivelul întregii industrii. Obiectivul nostru este să oferim clienţilor libertatea de a alege exact modul de livrare care le este cel mai convenabil, fără compromisuri legate de rapiditate, cost sau gamă de produse”, spune Mihai Pătraşcu, CEO evomag.

Sursa citată precizează:

„Serviciul este disponibil în tot Bucureştiul şi în localităţile din Ilfov: Dudu, Chiajna, Roşu, Pipera, Voluntari, Fundeni, Dobroeşti, Pantelimon şi Popeşti-Leordeni. Alegerea acestor zone a fost făcută în funcţie de densitatea comenzilor şi de proximitatea faţă de hub-urile logistice ale companiei, astfel încât să fie asigurată livrarea în câteva ore de la plasarea comenzii.

Potrivit datelor evomag, livrările prin platforme de tip „instant delivery” (Glovo, Bringo, Wolt) reprezintă deja aproape 5% din totalul comenzilor companiei, lucru care indică un interes semnificativ al clienţilor pentru servicii cu timp de livrare foarte redus. În prezent, 90% dintre comenzile companiei sunt livrate a doua zi, iar restul ajung la client în cel mult 72 de ore.

Livrările prin easybox reprezintă aproximativ 35% din total, confirmând preferinţa clienţilor pentru soluţii flexibile şi autonome.

În cazul livrărilor în aceeaşi zi, în prezent, valoarea medie a comenzilor este de circa 200 lei, majoritatea fiind produselor achiziţionate fiind de necesitate imediată - consumabile, accesorii, căşti, jucării - la care se adaugă acum şi produse mai mari, precum televizoare, telefoane mobile, smartwatch-uri etc”.