Exim Banca Românească oferă facturare gratuită micilor antreprenori

S.B.
Bănci-Asigurări / 21 aprilie, 15:11

Exim Banca Românească extinde gama de beneficii dedicate micilor antreprenori şi oferă servicii de facturare gratuite, timp de un an, întreprinzătorilor care optează pentru unul dintre pachetele de servicii ale băncii, disponibile pe bază de abonament lunar şi create cu avantaje personalizate.

Pentru a permite micilor întreprinzători să acceseze o soluţie completă pentru emiterea, livrarea şi încasarea facturilor, Exim Banca Românească a încheiat un parteneriat cu EasyBill, una dintre principalele platforme online de facturare electronică şi management al afacerilor din România.

În urma acestui parteneriat, antreprenorii beneficiază de:

Zero costuri timp de un an pentru soluţia de facturare,

Emiterea unui număr nelimitat de facturi rapid, direct din platformă, fără a mai depinde de procese manuale sau documente fizice,

Soluţie complet integrată cu ANAF e-Factura şi metode moderne de plată,

Integrare uşoară cu alte sisteme - posibilitatea de conectare cu aplicatii contabile sau ERP-uri flexibilizând fluxul de lucru şi raportarea financiară,

Securitate şi suport dedicat.

La finalul primului an de utilizare a sistemului de facturare, clienţii Exim Banca Românească pot opta pentru menţinerea serviciului de facturare pentru un preţ personalizat, cu 20% discount la tariful standard al pachetului de bază EasyBill.

Clienţii băncii care au achiziţionat un pachet de servicii anterior încheierii parteneriatului cu EasyBill pot solicita de asemenea activarea acestui beneficiu.

Oferta Exim Banca Românească dedicată microîntreprinderilor include pachete de cont curent în lei şi/sau valută, card de debit şi Internet/Mobile Banking, disponibile pe bază de abonament lunar, cu beneficii personalizate. Abonamentele sunt disponibile în mai multe variante, cu preţuri care pornesc de la 25 lei/lună.

Pentru susţinerea activităţii companiilor nou-înfiinţate, banca oferă Pachetul Start-Up, cu servicii integrate, fără costuri în primul an de utilizare. Un avantaj major al Pachetului Start-Up îl reprezintă accesibilitatea extinsă: acesta poate fi obţinut de companiile aflate în primii doi ani de activitate, oferind astfel mai multă flexibilitate şi timp pentru consolidarea afacerii.

În plus, până la 30 aprilie 2026, întreprinzătorii pot obţine credite fără comision de acordare, diminuându-şi astfel cheltuielile aferente accesării finanţării. Oferta cu costuri reduse este disponibilă pentru: Creditul pentru capital de lucru, Creditul pentru investiţii imobiliare sau mobiliare şi Creditul de tip overdraft.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

adb