Exporturile Turciei ating nivel record de 24 miliarde dolari în octombrie

Exporturile Turciei au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în luna octombrie, cel mai ridicat nivel lunar înregistrat vreodată, potrivit ministrului Comerţului, Ömer Bolat, citat de Daily Sabah.

Oficialul a precizat, într-o conferinţă de presă la Istanbul, că exporturile totale din ultimele 12 luni au ajuns la 270,2 miliarde de dolari, depăşind pentru prima dată pragul de 270 de miliarde. Bolat a menţionat că trei dintre cele mai mari patru volume lunare de export din istoria Turciei au fost atinse în acest an.

În primele zece luni din 2025, exporturile au crescut cu 3,9%, respectiv cu 8,4 miliarde de dolari, în timp ce importurile au urcat cu 6,6%, până la 31,4 miliarde de dolari. Deficitul comercial s-a extins astfel cu 24%, ajungând la 7,4 miliarde de dolari, iar raportul export-import a fost de 76,5%.

Ministrul a mai anunţat că exporturile de servicii sunt estimate la 103,5 miliarde de dolari pentru perioada ianuarie-octombrie, în creştere cu 4 miliarde faţă de anul trecut, şi că la nivel anualizat acestea ar putea ajunge la 121,2 miliarde de dolari.

Bolat a subliniat că obiectivul stabilit pentru începutul anului - exporturi totale de bunuri şi servicii în valoare de 390 de miliarde de dolari - a fost depăşit deja în septembrie, atingând 391,4 miliarde de dolari în octombrie.