F&B Business Accelerator lansează un program pentru inovaţie tehnologică în HoReCa şi retail

Industria ospitalităţii şi retailul modern trec printr-o transformare profundă, determinată de creşterea costurilor operaţionale, criza de personal şi schimbarea comportamentului de consum sub influenţa Generaţiei Z şi a inteligenţei artificiale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. În acest context, F&B Business Accelerator lansează cea de-a 15-a ediţie a programului său, dedicată startupurilor care dezvoltă tehnologii aplicabile în HoReCa şi retail.

Deficitul de personal în HoReCa este estimat la 20-25%, iar în zonele turistice poate depăşi 50% în plin sezon, conform datelor Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii. Totodată, un sondaj realizat în rândul a peste 700 de antreprenori arată că 51% dintre operatorii din HoReCa se aşteaptă la profituri mai mici în 2026, din cauza costurilor tot mai mari.

Generaţia Z influenţează puternic direcţia industriei: preferă experienţe autentice, flexibile şi personalizate, hoteluri cu o poveste şi scop clar (sustenabilitate, patrimoniu local, incluziune) şi o abordare bazată pe valori şi apartenenţă culturală. În retail, aceeaşi generaţie cere experienţe hibride, în care showroomurile fizice se îmbină cu funcţionalităţi digitale, asistenţă AI şi opţiuni de personalizare în timp real.

„Vedem un interes tot mai mare din partea operatorilor HoReCa pentru soluţii tehnologice cu impact real. Digitalizarea nu se rezumă la un meniu accesat de pe telefon, ci la o transformare profundă, care reduce costurile, optimizează operaţiunile, îmbunătăţeşte experienţa clienţilor şi retenţia angajaţilor. Lansăm un nou program dedicat startupurilor tech cu aplicabilitate în HoReCa şi retail pentru a accelera adopţia acestor tehnologii şi pentru a facilita parteneriate cu jucători consacraţi din piaţă”, a declarat Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator.

Participanţii acceptaţi în program vor beneficia de workshopuri intensive alături de antreprenori şi investitori din industrie, sesiuni online de mentorat pe teme de strategie, finanţe, marketing şi proprietate intelectuală, precum şi de acces garantat la F&B Innovation Camp 2026, eveniment care va avea loc între 25-27 mai la Poiana Braşov.

Programul se va încheia cu un Pitching Day, în care fondatorii îşi vor prezenta proiectele în faţa fondurilor de investiţii şi a investitorilor de tip angel din ţară şi din străinătate. Absolvenţii vor intra şi în comunitatea de alumni a F&B Business Accelerator, care numără deja peste 130 de antreprenori.