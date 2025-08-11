FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după 5-0 cu Como

FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0, potrivit news.ro.

Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 21, iar în minutul 35 a punctat din nou.

La doar două minute, Marcus Rashford, împrumutat la Barça pentru acest sezon, l-a servit perfect pe Raphinha, care nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă.

Apoi Raphinha a devenit pasator pentru Yamal, care a marcat înainte de pauză, iar tanârul jucător a recidivat şi a punctat din nou în minutul 49.

FC Barcelona începe noul sezon în LaLiga la 16 august, cu Mallorca, în deplasare.