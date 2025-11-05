Federaţia SILVA acuză Ministerul Mediului de tentative nelegale de modificare a Codului Silvic

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, condus de Diana Buzoianu, că promovează în grabă şi fără bază legală un proiect de ordonanţă de urgenţă care ar putea pune în pericol administrarea pădurilor statului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Organizaţia susţine că Proiectul de OUG privind modificarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic a fost transmis către Consiliul Economic şi Social (CES) fără respectarea procedurilor legale de consultare publică, fără avizele Ministerului Educaţiei şi ale Ministerului Justiţiei şi fără un studiu de impact, de cost-beneficiu sau o analiză asupra resursei umane.

„Ministerul Mediului insistă să greşească din nou din punct de vedere juridic. Varianta revizuită a proiectului, publicată pe site-ul ministerului în 24 octombrie 2025, diferă de cea discutată în dezbaterea publică din 21 octombrie şi a fost trimisă CES fără consultarea Comisiei de Dialog Social, aşa cum prevede legea”, afirmă Federaţia SILVA.

Potrivit sindicaliştilor, Ministerul Justiţiei a emis deja un punct de vedere critic (nr. 6/65656/2025/23.10.2025), în care semnalează „probleme fundamentale de legalitate şi constituţionalitate”, arătând că proiectul ar necesita modificarea mai multor acte normative din domeniul silvic şi că forma actuală riscă să fie neconstituţională.

Federaţia acuză Ministerul condus de Diana Buzoianu că „încearcă din nou să forţeze legislaţia” pentru a destructura Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, o unitate de interes strategic şi de securitate naţională care administrează pădurile statului, şi pentru a modifica „după bunul plac” statutul profesiei de silvicultor.

„Pe mulţi bani publici şi pe nervii tuturor, persoane cu o cunoaştere extrem de vagă a sectorului silvic sau cu agendă străină de interesul naţional vor să facă experimente cu pădurile statului. E imoral să înveţi meserie pe banii românilor şi ilegal să pui în pericol avuţia naţională doar pentru a răspunde unor interese politice”, afirmă Silviu Geană, liderul Federaţiei SILVA.

Sindicaliştii solicită respingerea proiectului de către Consiliul Economic şi Social şi convocarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Mediului pentru o nouă dezbatere a formei actualizate a ordonanţei, cu participarea partenerilor sociali, conform Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.