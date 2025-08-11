Federaţiile sindicale cer abrogarea articolelor care afectează învăţământul

English Version

Trei federaţii reprezentative - FSLI, „Spiru Haret” şi „Alma Mater” - au lansat o campanie naţională de strângere de semnături pentru o iniţiativă legislativă ce urmăreşte eliminarea unor prevederi din Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare. Sindicaliştii acuză faptul că modificările au fost introduse fără consultare publică şi fără un studiu de impact, afectând calitatea actului educaţional şi drepturile angajaţilor din sistem.

• Prevederi vizate pentru eliminare

Printre schimbările pe care federaţiile le consideră nocive se numără: creşterea numărului de elevi în clasă; mărirea normei didactice; reducerea tarifului pentru plata cu ora, la un nivel inferior celui aplicat timp de 28 de ani; limitarea degrevărilor de ore pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.

• Măsuri de stimulare pentru profesorii din mediul rural

În contrapondere, proiectul propune majorarea primei de instalare pentru cadrele didactice titulare care ocupă posturi în zone izolate sau defavorizate, de la două la trei salarii de bază, sumă neimpozabilă, aplicabilă din anul şcolar 2026-2027.

• 100.000 de semnături, pragul legal

Pentru ca iniţiativa să fie depusă în Parlament, este nevoie de minimum 100.000 de semnături din cel puţin un sfert dintre judeţele ţării. După avizul Consiliului Legislativ şi publicarea în Monitorul Oficial, federaţiile au şase luni la dispoziţie pentru a colecta sprijinul necesar. Proiectul va fi înaintat apoi Camerei Deputaţilor.

Liderii sindicali acuză politicienii de ipocrizie şi de tratament discriminatoriu aplicat constant educaţiei: „An de an, şcoala românească şi salariaţii săi au fost trataţi ca "Cenuşăreasa' sistemului bugetar, primii sacrificaţi ori de câte ori s-au impus măsuri de reducere a deficitului. Nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene.”

• Sprijin din partea întregii societăţi

Campania vizează nu doar profesorii, ci şi părinţii, elevii majori, studenţii şi societatea civilă. Sindicatele avertizează că redresarea economică nu trebuie făcută prin sacrificarea personalului din învăţământ şi destabilizarea şcolii româneşti.