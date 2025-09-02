Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fermierii greci au fraudat peste 22 milioane de euro din subvenţiile agricole europene

A.B.
Internaţional / 2 septembrie, 18:12

Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 şi 2024 prin falsificarea proprietăţii asupra terenurilor, a declarat marţi ministrul pentru protecţia cetăţenilor, Michalis Chrysochoidis, în urma unei anchete a poliţiei, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Poliţia elenă a descins în iulie la sediul OPEKEPE, agenţia responsabilă de supravegherea şi plata subvenţiilor UE, confiscând sute de mii de documente fiscale. Din analiza a circa 6.000 de cereri, dintr-un total de peste 800.000, anchetatorii au descoperit fraude în valoare de cel puţin 22,67 milioane de euro.

„Nu putem şi nu trebuie să tolerăm ca oamenii să râvnească la banii publici preţioşi, fie că sunt de stat sau europeni. Este datoria noastră să activăm toate mecanismele disponibile pentru a preveni, investiga şi pedepsi infractorii”, a declarat Chrysochoidis.

Problemele privind subvenţiile agricole nu sunt noi. În martie, procurorii europeni au acuzat zeci de crescători de animale greci de declaraţii false, iar în iunie, UE a amendat Grecia cu 392 milioane de euro pentru gestionarea defectuoasă a plăţilor către fermieri între 2016 şi 2023.

Guvernul de la Atena a anunţat că va transfera atribuţiile OPEKEPE către autoritatea fiscală, pentru a creşte transparenţa. Procurorii europeni, conduşi de Laura Codruţa Kövesi, au trimis cazul în parlament, singurul for care poate ancheta politicienii. Legislativul urmează să constituie o comisie specială pentru examinarea gestionării fondurilor, conform sursei citate.

Scandalul a afectat serios popularitatea guvernului condus de Kyriakos Mitsotakis, care a câştigat al doilea mandat în 2023. Patru miniştri au demisionat deja, deşi toţi neagă acuzaţiile de ilegalitate.

