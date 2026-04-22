FIFA pune în vânzare un nou lot de bilete pentru Cupa Mondială

O.D.
Sport / 22 aprilie, 13:44

FIFA pune în vânzare miercuri, cu 50 de zile înainte de începerea Cupei Mondiale din America de Nord, un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale competiţiei care debutează pe 11 iunie, a anunţat, marţi, forul fotbalistic mondial, citat de AFP.

„Biletele vor fi vândute pe principiul «primul venit, primul servit», iar achiziţiile se vor efectua în timp real, în funcţie de disponibilitate”, a explicat forul mondial într-un comunicat, precizând că vânzarea va începe la ora 15:00 GMT pe site-ul oficial FIFA.com/tickets.

„Pe lângă această serie de bilete, alte bilete vor continua să fie puse în vânzare în mod regulat până la finala din 19 iulie”, tot în funcţie de disponibilitate, a adăugat FIFA.

O purtătoare de cuvânt a FIFA a precizat că această fază de vânzare vizează bilete „din categoriile 1-3 şi locurile din primele rânduri, în funcţie de meci”.

Peste cinci milioane de bilete au fost deja achiziţionate, potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ şapte milioane puse în vânzare pentru competiţie (11 iunie-19 iulie), ţinând cont de capacitatea celor 16 stadioane ale turneului mondial.

Organizaţia mondială se aşteaptă să depăşească recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit la ediţia din 1994. În această vară, turneul co-organizat de Statele Unite, Mexic şi Canada găzduieşte 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 pe teritoriul american.

Problema vânzării biletelor a stârnit o polemică, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute la momentul atribuirii turneului celor trei ţări organizatoare.

Organizaţia suporterilor europeni (FSE) şi Euroconsumers, organizaţie care reprezintă consumatorii de pe continent, au anunţat pe 24 martie că au sesizat FIFA în faţa Comisiei Europene pentru abuz de poziţie dominantă şi pentru a o determina să renunţe la procedurile sale de achiziţie „opace şi neloiale”.

FIFA a apărat preţul acestor bilete, determinat de o cerere „nebunească” şi de o tarifare variabilă în funcţie de meci, potrivit lui Gianni Infantino.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

