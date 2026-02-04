Finanţele analizează măsuri pentru stimularea pieţei de capital - facilităţi pentru IPO-uri şi investitori individuali

Ministerul Finanţelor are în vedere, în cadrul pachetului de măsuri de relaxare economică, măsuri de stimulente dedicate pieţei de capital, potrivit informaţiilor rezultate dintr-o consultare cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, la care a participat Romanian Business Leaders.

Între măsurile avute în vedere se numără introducerea unei deduceri suplimentare de 50% pentru cheltuielile aferente listărilor la bursă, aplicabilă în primii doi ani, cu scopul de a încuraja IPO-urile la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

De asemenea, este analizată acordarea unei deduceri anuale de 400 de euro din impozit pentru angajaţii şi persoanele fizice autorizate care investesc pe bursă, ca instrument de stimulare a participării investitorilor individuali la piaţa de capital.

Măsurile au fost discutate în cadrul consultărilor organizate ieri la Ministerul Finanţelor şi la Comitetul Economic şi Social European, la care au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, persoane din conducerea ministerului şi a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, precum şi reprezentanţi ai Romanian Business Leaders, şi se află în prezent în stadiul de propuneri, nefiind încă decizii finale.