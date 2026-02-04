FinRadar: Dobânzile fixe pe 2-3 ani asigură cele mai mici rate la refinanţarea creditelor

Analiza realizată de FinRadar arată că pentru refinanţarea unui credit ipotecar, cea mai avantajoasă opţiune din perspectiva ratei lunare o reprezintă creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Comparativ cu ofertele cu dobândă variabilă, rata lunară poate fi cu aproape 20% mai mică, iar dobânda medie se situează sub 6%, faţă de 8,5% în cazul creditelor variabile, se arată în comunicat.

Studiul a luat în calcul aproximativ 100 de oferte de refinanţare pentru un credit de 200.000 de lei, pe o perioadă de 20 de ani, cu un raport loan-to-value de 66%, se specifică în sursa menţionată. Rezultatele arată că rata lunară cea mai mică, de aproximativ 1.400 de lei, se obţine în cazul creditelor cu dobândă fixă pe 2-3 ani, urmate de cele cu dobândă fixă pe 5 ani, care presupun o rată medie de 1.535 de lei, potrivit comunicatului de presă. Avantajul perioadelor mai lungi cu dobândă fixă, arată sursa precizată, este protecţia împotriva fluctuaţiilor pieţei monetare, însă la finalul perioadei introductive rata poate creşte cu 15-25%, în funcţie de nivelul IRCC.

Conform comunicatului, creditele cu dobânzi fixe pe 10 ani sau pe întreaga durată a împrumutului sunt mai puţin atractive, rata lunară medie fiind mai mare decât la creditele cu dobândă variabilă sau fixă pe perioade mai scurte. FinRadar subliniază că oferta bancară s-a concentrat în principal pe credite cu dobândă variabilă, fixă pe 3 ani şi fixă pe 5 ani, acestea reprezentând 90% din piaţă, în timp ce creditele cu dobândă fixă pe întreaga durată au o pondere de doar 2%, adaugă sursa menţionată.