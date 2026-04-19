Florin Manole: ”Ceea ce ne dorim noi este să oprim o criză socială”

S.B.
Politică / 19 aprilie, 21:16

Florin Manole: ”Ceea ce ne dorim noi este să oprim o criză socială”

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, a afirmat, duminică seară, că PSD nu doreşte să genereze o criză politică, dar doreşte să oprească o potenţială criză socială, având în vedere că a crescut inflaţia şi au scăzut puterea de cumpărare şi economia, informează news.ro.

Social-democraţii vor să tragă frâna de mână, pentru că ”se duce oiştea-n gard”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre ”semnele clare, simptomele unei crize”.

”Pentru că toate aceste lucruri sunt în lanţ - Inflaţia, scăderea puterii de cumpărare, faptul că cei care produc vând mai puţin, scădea consumului. Scăderea consumului presupune încetinirea activităţii economice, încetinerea activităţii economice duce la concedieri, fie colective, fie de mai mică amploare şi asta duce la sărăcie şi se tot reproduce şi se rostogoleşte ca un bulgăre. De aceea, ceea ce ne dorim noi prin semnalul de alarmă şi frâna de mână pe care o tragem - pentru că se duce oiştea-n gard, cum se spune la ţară, nu este să declanşăm o criză, este să oprim o criză socială”, a declarat Florin Manole.

Ministrul PSD al Muncii este de părere că ”scopul politicii nu este să fie ceva liniar”: ”Nu generăm ştiri, e linişte. Scopul politici şi guvernării mai ales trebuie să fie bunăstarea. Ori cifrele arată inversul bunăstării”.

Manole a reiterat ideea că PSD nu este împotriva coaliţiei.

”Noi nu ne-am pronunţat împotriva coaliţiei. Din contră, ne-am promunţat clar că nu vrem să facem o guvernare alternativă cu AUR, ci vrem să continuăm într-o coaliţe pro-europeană. Am spus asta. Alţii au zis că nu vor cu noi, am înţeles, dar noi nu ne-am referit la partide”, a mai declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că există arumente pentru aztitudinea PSD: ”Dar dincolo de ce rostim fiecare dintre noi, haideţi să ne uităm şi la argumente. Noi am spus că situaţia e proastă, minus 70.000 de locuri de muncă, inflaţie crescută, scăderea puterii de cumpărare pentru pensionari, pentru lucrători, doar câteva elemente obiective, clare, necontrazise de nimeni”.

Florin Manole este de părere că, ”până la urmă, discuţia nu este despre un om cu nume şi prenume, pentru că el personal ar reprezenta o problemă sau nu ar reprezinta o problemă” : ”Problema e principală sunt exact cifrele astea, situaţia economică, puterea de cumpărare, inflaţia”.

PSD ar urma să retragă luni sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.04.2026, 21:27)

    Si atunci sa fugim,nu-i asa?Aveti datele pe primele 3 luni,in mare!E groasa rau,nu?

    "De ce fugem?;)"-vorba unei Pot-iste celebre. 

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

