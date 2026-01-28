Florin Manole: ”Copiii cu dizabilităţi primesc nişte beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri despre îngheţarea beneficiilor copiilor cu dizabilităţi, care primesc în jur de 80 de lei minim, per persoană, pe lună, că PSD consideră că este nevoie de o creştere a acestora, arătând că înţeleg nevoia economiilor la buget, însă, în acelaşi timp, înţeleg şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni, potrivit news.ro.
”Înţelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu subiectul acesta, însă, în acelaşi timp, înţelegem şi nevoia de solidaritate socială şi nevoia de a compensa anumite categorii de cetăţeni”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.
El a dat exemplul copiilor cu dizabilităţi, precizând că PSD consideră că este nevoie de o creştere a beneficiilor pentru această categorie.
”De exemplu, copiii cu dizabilităţi, apropo de îngheţarea alocaţiilor. Copiii cu dizabilităţi primesc nişte beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană, per lună. Cred că 80 de lei nu pare o sumă mare pentru nici o persoană. Acolo, de exemplu, credem că e nevoie de o creştere, dar este doar unul dintre exemple”, a subliniat Manole.
PSD a transmis, miercuri, că programul propriu de stimulare economică ”este singura reformă autentică dezbătută în Coaliţie” şi anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu mpsurile economice.
”Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, transmit docial-democraţii.
Opinia Cititorului
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 15:59)
coruptie in fiecare zi - de beneficiile alea chiar asa mici beneficiaza mai mult tac-su, ma-sa si dgasp-urile.
habar nu aveti cat se fura pe spatele astora mici handicapti de la sefi de consiliu judete, directori dgasp, pana la primari.
hotie pe fata.
n-ai ce sa le faci, ei sunt legea, ca si la azilele mortii unde nimeni n-a patit nimic, sau ce au patit e frectie la picior de mort.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 16:07)
In cazul in care ,v-a citi dl.ministrual muncii,o intrebare :" Am aflat recent ca populatia de etnie rroma este estimata la aprox.2 milioane un Romania.Cati dintre adultii acestei etnii au cobtracte de munca si platesc contributii la asigurarile sociale si de sanatate?
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 16:19)
da corect, taiati de la cei ce iau nemeritat de mult incepand cu politicienii psd si dati mai mult pt copii.