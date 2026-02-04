Fondatorul Grup Şerban Holding a vândut acţiuni printr-un plasament accelerat

Lucian-Nicolae Şerban, unul dintre fondatorii Grup Şerban Holding (GSH), a vândut ieri, printr-un plasament accelerat, 2,37 milioane de acţiuni GSH, echivalentul a 1,32% din capitalul companiei care activează în mai multe domenii din agricultură, potrivit unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Titlurile au fost vândute la preţul unitar de 1,75 lei, valoarea plasamentului ridicându-se la 4,15 milioane de lei.

Potrivit unor surse din piaţă, Lucian-Nicolae Şerban scosese la vânzare zece milioane de acţiuni, subscrierea minimă fiind de 30.000 de titluri. Plasamentul a fost realizat în vederea creşterii free-float-ului şi, implicit, a lichidităţii companiei, în perspectiva trecerii pe Piaţa Principală a BVB.

În luna noiembrie a anului trecut, Lucian-Nicolae Şerban deţinea 95,8% din compania cărei evaluare bursieră se ridică la circa 319 milioane de lei.

Pentru primele nouă luni ale anului trecut, compania a raportat venituri din exploatare de 387,7 milioane de lei, cu 11% sub cele din intervalul ianuarie-septembrie 2024, în timp ce profitul net s-a ridicat la 13,4 milioane de lei, cu 27% sub cel din primele trei trimestre ale anului anterior.