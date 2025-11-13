Fondatorul Telegram a scăpat de restricţiile de călătorie din Franţa

Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, pus sub acuzare în Franţa pentru presupusa favorizare a criminalităţii organizate, a obţinut ridicarea măsurilor de control judiciar care îl obligau să rămână pe teritoriul francez şi să se prezinte periodic la poliţie, potrivit unei surse judiciare citate de AFP.

Măsurile fuseseră impuse după arestarea sa pe aeroportul Le Bourget, în august 2024, când justiţia franceză a decis punerea sa sub acuzare pentru faptul că nu ar fi luat măsuri suficiente împotriva conţinutului ilegal difuzat prin Telegram. Deşi iniţial a fost autorizat să călătorească temporar la Dubai - unde locuieşte - cu obligaţia de a reveni în Franţa la fiecare 14 zile, Durov a respectat cu stricteţe condiţiile impuse timp de un an, fiind deja audiat de trei ori de magistraţi.

În timpul interogatoriului din decembrie 2024, Durov a declarat că a devenit conştient de gravitatea faptelor imputate platformei sale şi a promis îmbunătăţiri în procesul de moderare, afirmând totodată că Telegram nu a fost creat „pentru infractori”. Platforma susţine că a respectat întotdeauna legislaţia UE, inclusiv regulamentul Digital Services Act, şi că a răspuns tuturor cererilor judiciare obligatorii.

Apărarea fondatorului Telegram a solicitat şi anularea acuzaţiilor, precum şi schimbarea încadrării sale într-un statut mai favorabil, de martor asistat. De asemenea, avocaţii săi au sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, invocând o eventuală încălcare a drepturilor acestuia.