Fondul suveran al Norvegiei anunţă vânzarea participaţiilor sale la 11 companii israeliene

M.P.
Internaţional / 11 august, 19:50

Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11 companii israeliene după ce au apărut informaţii despre participaţia sa la un producător israelian de motoare pentru avioane de vânătoare, în plină război în Fâşia Gaza, informează AFP, de la care precizăm următoarele.

"Aceste măsuri au fost luate ca răspuns la circumstanţe extraordinare. Situaţia din Gaza reprezintă o gravă criză umanitară. Suntem investitori în companii care îşi desfăşoară activitatea într-o ţară aflată în război, iar condiţiile din Cisiordania şi Gaza s-au degradat recent", a declarat directorul fondului, Nicolai Tangen, citat într-un comunicat.

Fondul suveran al Norvegiei - cunoscut şi sub denumirea de fond petrolier deoarece este alimentat de veniturile considerabile din exporturile de petrol şi gaz ale ţării - are active de aproximativ 1.900 miliarde de dolari (1.646 miliarde de euro), cu investiţii distribuite în întreaga lume.

Ziarul norvegian Aftenposten a dezvăluit pe 4 iunie că acest fond a investit în compania israeliană Bet Shemesh Engines Holdings, care fabrică piese pentru motoarele utilizate la avioanele de vânătoare israeliene.

Tangen a confirmat pe 5 iunie că fondul a achiziţionat o participaţie în cadrul companiei în 2023, o investiţie crescută după începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza.

Prim-ministrul norvegian a reacţionat imediat, cerând ministrului său de finanţe să ia legătura cu Banca Centrală a ţării, Norges Bank, care administrează fondul.

Ministerul Finanţelor a solicitat băncii să "revizuiască implementarea mandatului de gestionare a fondului, investiţiile sale în companii israeliene şi să propună măsurile noi pe care le consideră necesare", a subliniat banca.

La sfârşitul primului semestru, fondul deţinea acţiuni la 61 de companii israeliene. Dintre acestea, 11 companii nu făceau parte din "indicele de referinţă" al ministerului, care măsoară performanţele economice ale fondului suveran.

Săptămâna trecută a fost luată de decizia ca "toate investiţiile în companii israeliene care nu fac parte din indicele de referinţă să fie vândute cât mai curând posibil", a precizat Norges Bank Investment Management într-un comunicat.

Fondul a declarat, de asemenea, că "acordă de multă vreme o atenţie deosebită companiilor asociate cu războaiele şi conflictele". "Din 2020, am contactat peste 60 de companii pentru a ridica această problemă. Dintre acestea, 39 de dialoguri au privit Cisiordania şi Gaza", a asigurat el.

Urmărirea companiilor israeliene a fost intensificată în toamna anului 2024. "Prin urmare, ne-am vândut investiţiile în mai multe companii israeliene", a afirmat Fondul suveran al Norvegiei.

11 august

11 august

