Fondul suveran al Norvegiei respinge pachetul salarial de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial record propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk, care include acţiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari, potrivit Reuters.

Investitorii urmează să decidă în perioada următoare asupra acordului, considerat cel mai mare plan de compensare pentru un director executiv din istorie.

Fondul norvegian, care deţine 1,12% din Tesla (evaluată la circa 17 miliarde de dolari), a explicat că decizia se bazează pe „dimensiunea excesivă a acordului, riscurile de diluare şi lipsa măsurilor de limitare a riscului pentru persoanele cheie”.

„Deşi apreciem valoarea semnificativă creată sub conducerea vizionară a domnului Musk, dimensiunea totală a acordului şi structura sa nu sunt conforme cu principiile noastre privind remuneraţia directorilor executivi”, a transmis Norges Bank Investment Management, administratorul fondului.

În schimb, Baron Capital, al doilea cel mai mare investitor din Tesla, a anunţat că va susţine pachetul salarial. Marii investitori instituţionali precum BlackRock, Vanguard şi State Street nu şi-au făcut publice încă intenţiile de vot.

Consiliul de administraţie al Tesla face presiuni asupra acţionarilor pentru a aproba planul, preşedintele Robyn Denholm avertizând că Musk ar putea părăsi compania dacă pachetul nu este validat.

Pachetul salarial, întins pe zece ani, ar permite acordarea de acţiuni în valoare totală de până la 878 miliarde de dolari după deducerea costurilor, însă Musk nu ar primi nimic dacă valoarea de piaţă a Tesla nu creşte semnificativ. Compania estimează că recompensa maximă ar fi posibilă doar dacă Tesla atinge o valoare de piaţă de 8,5 trilioane de dolari, de aproape şase ori mai mare decât cea actuală.

Anterior, fondul norvegian a votat şi împotriva planului de compensare de 56 de miliarde de dolari aprobat în 2018, contestat încă în instanţă.