Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville

Ford a anunţat luni că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai accesibile, potrivit Reuters. Investiţia se adaugă celor 3 miliarde de dolari deja planificaţi pentru un parc de baterii în Michigan, proiecte care vor crea sau asigura aproape 4.000 de locuri de muncă, potrivit companiei, transmite Reuters.

În cadrul noului ”Universal EV Program”, Ford va lansa primul model - un pick-up electric de dimensiuni medii, cu patru uşi - în 2027, la uzina din Louisville. Preţul de pornire va fi de aproximativ 30.000 de dolari, echivalentul preţului Model T ajustat pentru inflaţie.

După retehnologizare, uzina va asigura aproximativ 2.200 de locuri de muncă, însă cu circa 600 mai puţine decât în prezent.

Noile vehicule vor folosi baterii LFP (litiu-fier-fosfat) produse în SUA, fără importuri din China.

CEO-ul Ford, Jim Farley, a declarat că industria auto se află la o răscruce din cauza noilor tehnologii şi a competiţiei globale, în special din partea companiilor chineze precum BYD.

”Aveam nevoie de o abordare radicală şi de o provocare dificilă pentru a crea un vehicul accesibil”, a spus Farley.