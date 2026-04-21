Formula 1: După criticile piloţilor, regulamentul tehnic a fost revizuit

S.B.
Sport / 21 aprilie, 09:52

Principalii actori din Formula 1, printre care se numără şefii echipelor şi producătorii de motoare, au ajuns la un acord pentru a modifica uşor regulamentul tehnic, criticat încă de la intrarea sa în vigoare în acest sezon, a anunţat, luni, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), potrivit news.ro.

Comunicatul FIA a enumerat peste zece modificări menite să „promoveze performanţa” în timpul calificărilor şi să îmbunătăţească siguranţa în cursă, care vor intra în vigoare începând cu următorul Grand Prix, de la Miami, la începutul lunii mai. Noul regulament introdus în 2026, care acordă un rol central propulsiilor electrice în monoposturi mai uşoare, a stârnit controverse atât în rândul piloţilor, cât şi al fanilor, după trei etape.

Accidentul lui Oliver Bearman din Japonia, de la sfârşitul lunii martie, survenit în încercarea de a evita un concurent care practica „super clipping”, adică reducea viteza pentru a gestiona energia motorului său hibrid, a relansat dezbaterea privind oportunitatea unui regulament care, potrivit promotorilor săi, ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea spectacolului pe circuit. Ultimele ajustări prevăd reducerea „duratei maxime de super clipping la aproximativ 2-4 secunde pe tur”, a explicat FIA.

Puterea maximă a super clipping-ului va creşte de la 250 kW la 350 kW, tot cu scopul de a reduce timpul de cursă dedicat gestionării energiei şi reîncărcării bateriei. Puterea boost-ului, care conferă mai multă putere pentru depăşiri, va fi limitată la „+150 kW” în cursă, dar fără a compromite „oportunităţile de depăşire şi caracteristicile generale de performanţă.”

Austriacul Toto Wolff, şeful echipei Mercedes F1 care a dominat începutul campionatului, a pledat luni pentru „a acţiona cu un bisturiu mai degrabă decât cu o bâtă de baseball”, înainte de reuniunea care a aprobat modificările.

Aceste modificări, decise după mai multe întâlniri între principalii actori din padoc, profitând de o pauză permisă de anularea Marilor Premii prevăzute în Bahrain şi Jeddah din cauza războiului, vor intra în vigoare după un vot electronic al Consiliului Mondial al FIA, a reamintit instanţa.

